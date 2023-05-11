В Брянской области беспилотник обстрелял административное здание

Дрон совершил обстрел административного здания в городе Стародуб Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Пострадавших нет, оперативные службы уже работают на месте.

В ночь на 9 мая Вооруженные силы Украины обстреляли село Курковичи на западе Брянской области. Один из снарядов попал на территорию детского сада. В результате взрыва были выбиты окна, загорелись постельные принадлежности. Также было нарушено электроснабжение.

По словам Богомаза, военнослужащим пограничного управления и представителям местной администрации удалось справиться с огнем до прибытия пожарных. «Еще одним снарядом повреждена спортивная площадка. На месте работают оперативные службы», — добавил он.

В регионе бессрочно действует высокий уровень террористической опасности, а с прошлого октября — режим среднего реагирования. Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, ограничения на въезд и выезд, досмотры автомобилей и другие меры.