Власти Москвы оценили сроки открытия предприятий общепита

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Предприятия общественного питания в Москве начнут открываться на следующем этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Когда именно начнется новый этап, он не уточнил.

«В настоящее время идет проработка с коллегами форматов, как они (предприятия общественного питания — ред.) будут работать, как они будут открываться», — заявил он (цитата по «РИА Новости»). Немерюк пояснил, что реализовать требования в предприятиях общественного питания сложнее, чем в непродовольственных магазинах.

С 1 июня в столице начнется второй этап смягчения карантинных мер. В городе заработают магазины непродовольственных товаров, для которых будет действовать ряд условий. В частности, в магазинах должна быть нанесена разметка, чтобы посетители могли соблюдать социальную дистанцию.

С этого же дня в Москве откроются автосалоны, прачечные и химчистки, мастерские по ремонту обуви и одежды и предприятия для оказания других бытовых услуг, а также ярмарки выходного дня.

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