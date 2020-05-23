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Рестораторы предложили три этапа по открытию заведений

Работу небольших заведений предлагается возобновить на втором этапе. В рамках третьего должен произойти запуск всех заведений с возможностью проведения массовых мероприятий до 100 человек, считают в отрасли
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Федерация рестораторов и отельеров России обратилась к властям с предложениями по поэтапному выходу предприятий общественного питания из-под ограничений, которые были введены в связи с распространением коронавируса COVID-19. Президент федерации Игорь Бухаров написал письмо (есть у РБК) в адрес главы Роспотребнадзора Анны Поповой, министру экономического развития Максиму Решетникову, главе Минпромторга Денису Мантурову, бизнес-омбудсмену Борису Титову, главе Торгово-промышленной палаты Сергею Катырину, президенту «Деловой России» Павлу Титову и руководителю «Опоры России» Александру Калинину.

«Прошу поддержать внесение изменений в рекомендации по организации работы предприятий общественного питания с учетом эпидемиологической ситуации, принятые Роспотребнадзором, с учетом направленных предложений», — написал в письме Бухаров.

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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В своем обращении он указал, что профессиональное сообщество предложило три этапа выхода из-под ограничений. В рамках первого этапа, как отмечено в письме, предлагается разрешить заведениям работать навынос и осуществлять доставку готовой продукции.

Второй этап сообщество обозначило как режим стабилизации (стойкая тенденция к снижению заболеваний COVID-19 в регионе). Здесь предлагается:

  • открыть все летние кафе с соблюдением социального дистанцирования 1 м между столами;
  • открыть кафе площадью до 200 кв. м с условием использования 50% посадочных мест;
  • разрешить проведение только семейных праздничных мероприятий в отдельных залах количеством не более 20 человек без дополнительных ограничений.

Третий этап окрестили в качестве переходного к штатному режиму (стойкая тенденция к снижению заболеваний COVID-19 в конкретном регионе и тенденция к снижению в стране). В его рамках предлагается:

  • запуск работы всех предприятий общественного питания при соблюдении действующих нормативных требований;
  • разрешить любые массовые мероприятия до 100 человек (банкеты, поминки, праздники).

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Кроме того, на протяжении второго и третьего этапов предлагаются дополнительные противоэпидемические мероприятия.

  1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела работников.
  2. Организация условий обработки рук кожными антисептиками для персонала.
  3. Текущая уборка с использованием моющих средств по мере необходимости в течение дня.
  4. Дезинфекционные обработки ежедневно в конце рабочей смены.
  5. Проветривание при наличии возможности.
  6. Обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп только в холодном цехе и на участке порционирования блюд.

Дополнительно к этим мероприятиям в рамках второго этапа предлагается добавить: соблюдение социального дистанцирования (расстояние между столами не менее 1 м) и использование сотрудниками средств индивидуальной защиты (масок) с учетом производственных особенностей предприятия.

«В настоящее время Роспотребнадзором совместно с отраслевым сообществом прорабатываются рекомендации для предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, приоритетом остается здоровье персонала и посетителей», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

В конце апреля Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поэтапному выходу из-под антивирусных ограничений кафе и ресторанов. План ведомства состоял из четырех этапов. На первом предлагалось разрешить предприятиям работать только навынос и осуществлять доставку, на втором — начало работы заведений площадью не более 50 кв. м с ограничениями по количеству столов в залах и посадочным местам. На третьем этапе предлагалось запустить работу заведений, в которых есть не более 20 посадочных мест, с ограниченной возможностью проведения массовых мероприятий, а на четвертом — начало работы всех заведений.

Авторы: Анна Левинская, Михаил Юшков, Любовь Порываева
Теги: коронавирус, кафе, рестораны
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