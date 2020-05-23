Рестораторы предложили три этапа по открытию заведений

Работу небольших заведений предлагается возобновить на втором этапе. В рамках третьего должен произойти запуск всех заведений с возможностью проведения массовых мероприятий до 100 человек, считают в отрасли

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Федерация рестораторов и отельеров России обратилась к властям с предложениями по поэтапному выходу предприятий общественного питания из-под ограничений, которые были введены в связи с распространением коронавируса COVID-19. Президент федерации Игорь Бухаров написал письмо (есть у РБК) в адрес главы Роспотребнадзора Анны Поповой, министру экономического развития Максиму Решетникову, главе Минпромторга Денису Мантурову, бизнес-омбудсмену Борису Титову, главе Торгово-промышленной палаты Сергею Катырину, президенту «Деловой России» Павлу Титову и руководителю «Опоры России» Александру Калинину.

«Прошу поддержать внесение изменений в рекомендации по организации работы предприятий общественного питания с учетом эпидемиологической ситуации, принятые Роспотребнадзором, с учетом направленных предложений», — написал в письме Бухаров.

В своем обращении он указал, что профессиональное сообщество предложило три этапа выхода из-под ограничений. В рамках первого этапа, как отмечено в письме, предлагается разрешить заведениям работать навынос и осуществлять доставку готовой продукции.

Второй этап сообщество обозначило как режим стабилизации (стойкая тенденция к снижению заболеваний COVID-19 в регионе). Здесь предлагается: