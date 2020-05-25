Власти Москвы оценили возможность открытия летних веранд

Открыть летние веранды следует немного позже, чем непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг, отметил заммэра Владимир Ефимов. До этого власти сдвинули начало сезона открытия веранд с апреля на 15 июня

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Московские власти вместе с Роспотребнадзором рассмотрят возможность открыть летние веранды при ресторанах и кафе. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы понимаем, что снимая ограничения, <...> необходимо открывать и сферу услуг, и общепит. Мы внимательно с Роспотребнадзором изучим этот вопрос и решение соответствующее примем, потому что если смотреть буквальные рекомендации Роспотребнадзора, то такая возможность есть», — заявил Ефимов.

Однако, по его словам, к принятию решения необходимо подойти осторожно. Основным сейчас является все же вопрос снятия режима самоизоляции, а даже из-за открытия летних веранд в общественном транспорте может стать больше людей, что может привести к новым заражениям, пояснил Ефимов.

«Любой ресторан, любой магазин — это дополнительный поток людей в том числе в общественном транспорте и это дополнительная плотность людей и, как результат, возможное увеличения заражения от одного инфицированного», — сказал заммэра. Он отметил, что открыть летние веранды все же следует немногим позже после того, как возобновят работу непродовольственные магазины и сфера услуг.