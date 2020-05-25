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Власти Москвы оценили возможность открытия летних веранд

Открыть летние веранды следует немного позже, чем непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг, отметил заммэра Владимир Ефимов. До этого власти сдвинули начало сезона открытия веранд с апреля на 15 июня
Фото: Stuart Franklin / Getty Images
Фото: Stuart Franklin / Getty Images

Московские власти вместе с Роспотребнадзором рассмотрят возможность открыть летние веранды при ресторанах и кафе. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы понимаем, что снимая ограничения, <...> необходимо открывать и сферу услуг, и общепит. Мы внимательно с Роспотребнадзором изучим этот вопрос и решение соответствующее примем, потому что если смотреть буквальные рекомендации Роспотребнадзора, то такая возможность есть», — заявил Ефимов.

Однако, по его словам, к принятию решения необходимо подойти осторожно. Основным сейчас является все же вопрос снятия режима самоизоляции, а даже из-за открытия летних веранд в общественном транспорте может стать больше людей, что может привести к новым заражениям, пояснил Ефимов.

«Любой ресторан, любой магазин — это дополнительный поток людей в том числе в общественном транспорте и это дополнительная плотность людей и, как результат, возможное увеличения заражения от одного инфицированного», — сказал заммэра. Он отметил, что открыть летние веранды все же следует немногим позже после того, как возобновят работу непродовольственные магазины и сфера услуг.

Собянин пообещал открыть кафе и бары в Москве в «последнюю очередь»
Общество
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

На фоне распространения коронавируса власти Москвы решили перенести начало сезона работы летних веранд на два с половиной месяца. Он должен был начаться 1 апреля, однако теперь запланирован на 15 июня. Монтаж летних веранд власти разрешили начать не ранее 1 июня.

В России из-за эпидемии коронавируса с конца марта действовал режим нерабочих дней, а в большинстве регионов был введен режим самоизоляции. Работу приостановили непродуктовые магазины, кафе и рестораны, парикмахерские и ряд других предприятий. С 12 мая режим нерабочих дней в России закончился, а решение о снятии ограничений возложено на региональные власти. В Москве с этого дня возобновили работу промышленные предприятия и объекты строительства. Кафе и рестораны, которые сейчас готовят еду навынос, откроются «в последнюю очередь», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Виктория Полякова, Александра Хрисанфова
Теги: Москва, кафе, веранды
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