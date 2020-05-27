Второй этап смягчения ограничений в Москве. Главное

С 1 июня в Москве начнется второй этап смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса. Разрешат прогулки, но ужесточат правила ношения масок. Подробнее — в материале РБК

Режим самоизоляции и пропускная система в Москве продлены до 14 июня. Срок действия пропусков будет пролонгирован автоматически. Но некоторые послабления все-таки появятся.

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Прогулки и занятия спортом

С 1 июня все жители города, в том числе старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, смогут выходить на улицу для прогулок и занятий спортом.

Специальный пропуск для прогулок получать не нужно, но гулять можно только с 9:00 до 21:00 не более трех раз в неделю — два раза в будни и один раз в выходной день.

График прогулок будет установлен для жителей каждого дома и опубликован на mos.ru, в «Яндексе» и мобильных приложениях.

Рекомендовано ограничить радиус прогулки — 2 км от места проживания.

Выходить на улицу для занятий спортом можно ежедневно, но строго до 9:00.

Откроются городские парки (кроме «Зарядья»). Доступ туда может быть ограничен по решению администрации парка при большом скоплении людей.

Начнет работу городской велопрокат.

Можно выходить из дома только в маске. Перчатки необходимо использовать на работе, в магазинах, аптеках, центрах «Мои документы», любых других учреждениях и в общественном транспорте.

Соблюдение социальной дистанции обязательно. Запрещено пользоваться лавочками, беседками, детскими и спортивными площадками, аттракционами.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i