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Второй этап смягчения ограничений в Москве. Главное

С 1 июня в Москве начнется второй этап смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса. Разрешат прогулки, но ужесточат правила ношения масок. Подробнее — в материале РБК
Режим самоизоляции и пропускная система в Москве продлены до 14 июня. Срок действия пропусков будет пролонгирован автоматически. Но некоторые послабления все-таки появятся.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Прогулки и занятия спортом

  • С 1 июня все жители города, в том числе старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, смогут выходить на улицу для прогулок и занятий спортом.
  • Специальный пропуск для прогулок получать не нужно, но гулять можно только с 9:00 до 21:00 не более трех раз в неделю — два раза в будни и один раз в выходной день.
  • График прогулок будет установлен для жителей каждого дома и опубликован на mos.ru, в «Яндексе» и мобильных приложениях.
  • Рекомендовано ограничить радиус прогулки — 2 км от места проживания.
  • Выходить на улицу для занятий спортом можно ежедневно, но строго до 9:00.
  • Откроются городские парки (кроме «Зарядья»). Доступ туда может быть ограничен по решению администрации парка при большом скоплении людей.
  • Начнет работу городской велопрокат.
  • Можно выходить из дома только в маске. Перчатки необходимо использовать на работе, в магазинах, аптеках, центрах «Мои документы», любых других учреждениях и в общественном транспорте.
  • Соблюдение социальной дистанции обязательно. Запрещено пользоваться лавочками, беседками, детскими и спортивными площадками, аттракционами.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Запрещено использование общественного транспорта и автомобилей во время прогулок и занятий спортом на открытом воздухе (за исключением поездки к месту прогулки).
  • Запрещено выходить из дома тем, кто болеет COVID-19, имеет признаки ОРВИ и совместно проживающим с ними, а также гражданам, обязанным соблюдать режим самоизоляции по постановлению санитарного врача, например, вернувшимся из-за границы.
  • При прогулке необходимо иметь с собой документы, подтверждающие проживание по конкретному адресу (паспорт, свиде­тельство о собственности, договор аренды и др.) или их копии. Соблюдение правил прогулки будет выборочно контро­лироваться полицией.

Прогулки и стрижки: как регионы смягчают ограничения из-за COVID-19
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Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Расширение возможностей торговли

С 1 июня будут открыты:

  • магазины непродовольственных товаров;
  • автосалоны;
  • химчистки и прачечные;
  • мастерские по ремонту обуви и одежды и предприятия для оказания других бытовых услуг;
  • ярмарки выходного дня.

В автосалонах, магазинах, сервисах и т. д. должны быть соблюдены правила социального дистанцирования, обеспечен усиленный режим дезинфекции. Покупатели и персонал должны использовать маски и перчатки.

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Оказание плановой медицинской помощи

  • В ближайшие недели около 5 тыс. коек в больницах, ранее перепрофилированных для лечения COVID-19, будут возвращены к обычному режиму работы.
  • Пациенты будут размещаться в отдельных палатах и сдавать обязательные анализы на наличие коронавируса.

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Фото: из личного архива

Другое

  • В офисы разрешено вернуться работникам архитектурных и проектных бюро, «без которых невозможно полноценное функционирование строительной отрасли». Однако рекомендовано сохранить удаленный режим работы, если это возможно.
  • Чемпионат РПЛ (Российская премьер-лига) будет возобновлен 21 июня. С 1 июня для тренировок спортсменов будут открыты стадионы и иные спортивные объекты.
Автор: Юлия Сапронова
Теги: коронавирус, Москва, Собянин
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