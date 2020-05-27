Общество , 27 мая, 20:45
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Второй этап смягчения ограничений в Москве. Главное
С 1 июня в Москве начнется второй этап смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса. Разрешат прогулки, но ужесточат правила ношения масок. Подробнее — в материале РБКРежим самоизоляции и пропускная система в Москве продлены до 14 июня. Срок действия пропусков будет пролонгирован автоматически. Но некоторые послабления все-таки появятся.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Прогулки и занятия спортом
- С 1 июня все жители города, в том числе старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, смогут выходить на улицу для прогулок и занятий спортом.
- Специальный пропуск для прогулок получать не нужно, но гулять можно только с 9:00 до 21:00 не более трех раз в неделю — два раза в будни и один раз в выходной день.
- График прогулок будет установлен для жителей каждого дома и опубликован на mos.ru, в «Яндексе» и мобильных приложениях.
- Рекомендовано ограничить радиус прогулки — 2 км от места проживания.
- Выходить на улицу для занятий спортом можно ежедневно, но строго до 9:00.
- Откроются городские парки (кроме «Зарядья»). Доступ туда может быть ограничен по решению администрации парка при большом скоплении людей.
- Начнет работу городской велопрокат.
- Можно выходить из дома только в маске. Перчатки необходимо использовать на работе, в магазинах, аптеках, центрах «Мои документы», любых других учреждениях и в общественном транспорте.
- Соблюдение социальной дистанции обязательно. Запрещено пользоваться лавочками, беседками, детскими и спортивными площадками, аттракционами.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- Запрещено использование общественного транспорта и автомобилей во время прогулок и занятий спортом на открытом воздухе (за исключением поездки к месту прогулки).
- Запрещено выходить из дома тем, кто болеет COVID-19, имеет признаки ОРВИ и совместно проживающим с ними, а также гражданам, обязанным соблюдать режим самоизоляции по постановлению санитарного врача, например, вернувшимся из-за границы.
- При прогулке необходимо иметь с собой документы, подтверждающие проживание по конкретному адресу (паспорт, свидетельство о собственности, договор аренды и др.) или их копии. Соблюдение правил прогулки будет выборочно контролироваться полицией.