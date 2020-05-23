Как изменились из-за COVID-19 рестораны в разных странах. Фоторепортаж
Один из ресторанов Амстердама тестирует индивидуальные «теплицы», которые могут помочь сохранить безопасную дистанцию между клиентами. Заведения общепита в Нидерландах могут открыться 1 июня
В некоторых ресторанах владельцы сажают за столы игрушки и манекены, чтобы обеспечить дистанцию между клиентами.
На фото: ресторан Maison Saigon в Бангкоке, Таиланд
Дизайнер Кристоф Гернигон представил защитные колпаки из плексигласа для посетителей ресторанов.
На фото: презентация в Кормей-ан-Паризи
Ресторан Francini Cafe De Colombia в Вустере, Великобритания. Владельцы приготовились к открытию, установив очиститель воздуха и разделив столики шторками для душа
Посетитель ресторана в Вильнюсе, Литва
Владельцы ресторана Nuova Fiorentina в Риме готовятся принимать посетителей за столиками, разделенными защитными экранами. Снятие запрета на работу кафе и ресторанов в Италии намечено на 1 июня
Паб Powell's Steamer Co. & Pub в Плейсервилле (Калифорния, США) принял первых после локдауна посетителей 13 мая
Gattuso's Restaurant в Гретне (Луизиана, США) разместил столики на необходимой дистанции на своей парковке
Ресторан в Берлине, Германия
Кафе в Гонконге
Официанты ресторана в Валенсии измеряют дистанцию между столиками.