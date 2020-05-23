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Как изменились из-за COVID-19 рестораны в разных странах. Фоторепортаж

Пандемия коронавируса изменила привычную жизнь не только на время действия карантинных мер. В разных странах постепенно снимают некоторые ограничения: открывается все больше магазинов, начинают работу музеи, посетители возвращаются в бары и рестораны. Все это возможно только на условиях соблюдения безопасной дистанции и других санитарных требований. Как изменился общепит из-за коронавируса — в фоторепортаже РБК
Фото: Eva Plevier / Reuters
Фото: Eva Plevier / Reuters

Один из ресторанов Амстердама тестирует индивидуальные «теплицы», которые могут помочь сохранить безопасную дистанцию между клиентами. Заведения общепита в Нидерландах могут открыться 1 июня

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В некоторых ресторанах владельцы сажают за столы игрушки и манекены, чтобы обеспечить дистанцию между клиентами.

На фото: ресторан Maison Saigon в Бангкоке, Таиланд

Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Дизайнер Кристоф Гернигон представил защитные колпаки из плексигласа для посетителей ресторанов.

На фото: презентация в Кормей-ан-Паризи​

Фото: Jacob King / PA / ТАСС
Фото: Jacob King / PA / ТАСС

Ресторан Francini Cafe De Colombia в Вустере, Великобритания. Владельцы приготовились к открытию, установив очиститель воздуха и разделив столики шторками для душа

Фото: Mindaugas Kulbis / AP
Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Посетитель ресторана в Вильнюсе, Литва

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters
Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Владельцы ресторана Nuova Fiorentina в Риме готовятся принимать посетителей за столиками, разделенными защитными экранами. Снятие запрета на работу кафе и ресторанов в Италии намечено на 1 июня

Фото: Rich Pedroncelli / AP
Фото: Rich Pedroncelli / AP

Паб Powell's Steamer Co. & Pub в Плейсервилле (Калифорния, США) принял первых после локдауна посетителей 13 мая

Фото: Janet McConnaughey / AP
Фото: Janet McConnaughey / AP

Gattuso's Restaurant в Гретне (Луизиана, США) разместил столики на необходимой дистанции на своей парковке

Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Ресторан в Берлине, Германия

Фото: Jerome Favre / EPA / ТАСС
Фото: Jerome Favre / EPA / ТАСС

Кафе в Гонконге

Фото: Nacho Doce / Reuters
Фото: Nacho Doce / Reuters

Официанты ресторана в Валенсии измеряют дистанцию между столиками.
 

Теги: мультимедиа, пандемия, Рестораны
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