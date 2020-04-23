Рестораторы оценили план Роспотребнадзора по поэтапному открытию кафе

Ресторанов на 10 или 20 посетителей, которые в первую очередь предлагает открыть Роспотребнадзор, практически нет, а не прописанная на третьем этапе площадь заведений приведет к конфликтам с арендодателями, отметили рестораторы

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Роспотребнадзор опасается новой вспышки COVID-19, если люди массово пойдут в рестораны, и его можно понять, заявил РБК владелец ресторанного холдинга Novikov Group Аркадий Новиков.

«Но нужно понимать, что ресторанов с 10 или 20 посадочными местами практически нет на рынке, они рассчитаны на гораздо большую загрузку», — отметил он. Кроме того, сейчас совершенно непонятно, как долго продлятся переходные этапы, а у рестораторов сохраняются обязательства по арендным и зарплатным выплатам.

«Еще два-три месяца, и ресторанный рынок начнет банкротиться, — считает он. — Человеческие жизни, безусловно, важнее зарплат, и я не говорю ни о каких наших прибылях, но если мы не сможем нормально работать, бизнес, как обескровленный организм, погибнет».

Совладелец сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов отметил, что план Роспотребнадзора пока лишь рекомендация властям. «Рекомендации не носят императивный характер, и в них нет ничего особенного. Рестораторы понимают, что в любом случае, даже открывшись раньше, не получат огромный поток посетителей: люди будут избегать заведений до снятия всех ограничительных мер», — считает он.