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Рестораторы оценили план Роспотребнадзора по поэтапному открытию кафе

Ресторанов на 10 или 20 посетителей, которые в первую очередь предлагает открыть Роспотребнадзор, практически нет, а не прописанная на третьем этапе площадь заведений приведет к конфликтам с арендодателями, отметили рестораторы
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Роспотребнадзор опасается новой вспышки COVID-19, если люди массово пойдут в рестораны, и его можно понять, заявил РБК владелец ресторанного холдинга Novikov Group Аркадий Новиков.

«Но нужно понимать, что ресторанов с 10 или 20 посадочными местами практически нет на рынке, они рассчитаны на гораздо большую загрузку», — отметил он. Кроме того, сейчас совершенно непонятно, как долго продлятся переходные этапы, а у рестораторов сохраняются обязательства по арендным и зарплатным выплатам.

«Еще два-три месяца, и ресторанный рынок начнет банкротиться, — считает он. — Человеческие жизни, безусловно, важнее зарплат, и я не говорю ни о каких наших прибылях, но если мы не сможем нормально работать, бизнес, как обескровленный организм, погибнет».

Совладелец сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов отметил, что план Роспотребнадзора пока лишь рекомендация властям. «Рекомендации не носят императивный характер, и в них нет ничего особенного. Рестораторы понимают, что в любом случае, даже открывшись раньше, не получат огромный поток посетителей: люди будут избегать заведений до снятия всех ограничительных мер», — считает он.

Роспотребнадзор подготовил план поэтапного возобновления работы кафе
Общество
Фото: Asanka Ratnayake / Getty Images

Беспокойство отрасли может вызывать лишь третья часть рекомендаций, в которой указано, что смогут открыться предприятия не более чем с 20 посадочными местами, но нет уточнений насчет метража заведений. «Это может привести к эскалации конфликта с арендодателями, которые будут предлагать открываться ресторанам, рассчитанным на 150 посадочных мест», — предполагает Миронов.

Представитель «Макдоналдса» в России сообщил РБК, что в сети спокойно отреагировали на предложенные Роспотребнадзором меры. «Мы проактивно относимся к введению новых мер безопасности для защиты наших сотрудников и потребителей и выполняем все требования Роспотребнадзора. Мы и до введения данных рекомендаций использовали специальную разметку и регулировали людские потоки, чтобы соблюдать социальную дистанцию между людьми за столами», — отметил представитель «Макдоналдса».

План Роспотребнадзора предусматривает постепенное снятие ограничений с кафе и ресторанов. На первом этапе, который уже идет, заведения общепита работают только навынос или на доставку. У сотрудников, которые должны соблюдать между собой дистанцию и носить маски и перчатки, обязательно ежедневно проверяют температуру.

После отмены режима самоизоляции ведомство предлагает открыть кафе, площадь которых не более 50 кв. м. В них на расстоянии не менее 1 м друг от друга должны находиться до пяти столиков на одного-двух человек. Массовые мероприятия, в том числе поминки или банкеты, в этот период запрещены.

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Следующий этап начинается при устойчивом снижении числа больных: открываются заведения, в которых не более 20 мест. Расстояние между столиками как минимум в 1 м сохраняется, однако массовые мероприятия уже разрешены.

Во время четвертого этапа, когда в регионе нет зафиксированных случаев заражения, а число больных в стране сокращается, должны возобновить работу все заведения, однако персонал продолжит носить средства защиты и проверять температуру.

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Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Анна Левинская, Виктория Полякова
Теги: рестораторы, коронавирус, «Мясо & Рыба», Аркадий Новиков, «Макдоналдс»
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