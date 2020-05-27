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Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня

Кафе, рестораны, музеи, парикмахерские и салоны красоты будут закрыты. Вместе с тем в Москве заработают непродовольственные магазины, а горожанам разрешат прогулки по расписанию
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.

До этого периода в городе сохраняются пропускной режим и остальные ограничительные меры. Речь идет о запрете на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, на работу кафе, ресторанов, салонов красоты и ряда других предприятий, следует из указа мэра.

Собянин уточнил что переоформлять цифровые пропуска не нужно, они будут продлены автоматически.

Власти обязали москвичей надевать маски при любом выходе на улицу
Общество
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

«Еще рано открывать театры, музеи, парик­махерские, рестораны и фитнес-клубы», — заявил мэр в своем блоге. По его словам, также преждевременно отказываться от работы в удаленном режиме и отменять в городе масочный режим. С 1 июня он, напротив, будет ужесточен: граждане будут обязаны носить маски, респираторы или другие средства защиты органов дыхания при любом выходе из дома, а не только в общественных местах.

Вместе с тем мэр объявил об ослаблении режима самоизоляции. С 1 июня заработают автосалоны и непродовольственные магазины, а также приемные пункты химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, где не требуется длительного контакта между работниками и клиентами.

Жителям Москвы разрешили выходить на прогулки в парки
Общество
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

С этого же дня в городе заработает велопрокат, откроются стадионы и другие спортивные объекты для проведения тренировок, а москвичам, в том числе пожилым и с хроническими заболеваниями, разрешат прогулки и занятия спортом на улице, но с ограничениями. В частности, гулять можно будет выходить не более трех раз в неделю с 9:00 до 21:00 по графику, который позднее появится на сайте мэрии. Радиус прогулки при этом рекомендуется ограничить 2 км от места проживания.

Собянин объявил о введении режима самоизоляции в столице 29 марта. В течение последующих нескольких дней аналогичные режимы были введены в российских регионах. Своим предыдущим указом мэр продлил действие ограничений в Москве до 31 мая.

О решении смягчить ограничения в столице Собянин объявил 27 мая на совещании с президентом Владимиром Путиным.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Наталия Анисимова
Теги: Сергей Собянин, Москва, самоизоляция
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Собянин предложил смягчить режим самоизоляции в Москве
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