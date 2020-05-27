Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня

Кафе, рестораны, музеи, парикмахерские и салоны красоты будут закрыты. Вместе с тем в Москве заработают непродовольственные магазины, а горожанам разрешат прогулки по расписанию

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.

До этого периода в городе сохраняются пропускной режим и остальные ограничительные меры. Речь идет о запрете на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, на работу кафе, ресторанов, салонов красоты и ряда других предприятий, следует из указа мэра.

Собянин уточнил что переоформлять цифровые пропуска не нужно, они будут продлены автоматически.

«Еще рано открывать театры, музеи, парик­махерские, рестораны и фитнес-клубы», — заявил мэр в своем блоге. По его словам, также преждевременно отказываться от работы в удаленном режиме и отменять в городе масочный режим. С 1 июня он, напротив, будет ужесточен: граждане будут обязаны носить маски, респираторы или другие средства защиты органов дыхания при любом выходе из дома, а не только в общественных местах.