Собянин объявил о новом этапе смягчения ограничений в Москве

В столице со следующей недели частично заработает каршеринг и откроется ряд МФЦ. В то же время дистанционная работа и пропускной режим пока сохраняются, при этом в Москве перестанут действовать подмосковные пропуска

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса.

«Нам удалось избежать наиболее худших сценариев развития пандемии. Количество выявляемых случаев заражения начало снижаться», — заявил Собянин.

С 25 мая частично возобновит работу каршеринг. Из указа на сайте мэра следует, что с этого срока машину можно будет взять в аренду не менее чем на пять дней при соблюдении ряда условий. У клиента должен быть цифровой пропуск на передвижение по городу, а передать машину новому клиенту можно будет только после обязательной дезинфекции автомобиля. Краткосрочный прокат на одну-две поездки пока невозможен, отметил Собянин.

С этого же дня в Москве заработают 88 многофункциональных центров госуслуг «Мои документы», которые находятся «в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью», добавил Собянин. В них будут доступны 150 услуг, которые невозможно оформить в электронном виде, для посещения МФЦ нужно предварительно записаться на сайте мэрии.