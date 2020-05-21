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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин объявил о новом этапе смягчения ограничений в Москве

В столице со следующей недели частично заработает каршеринг и откроется ряд МФЦ. В то же время дистанционная работа и пропускной режим пока сохраняются, при этом в Москве перестанут действовать подмосковные пропуска
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса.

«Нам удалось избежать наиболее худших сценариев развития пандемии. Количество выявляемых случаев заражения начало снижаться», — заявил Собянин.

С 25 мая частично возобновит работу каршеринг. Из указа на сайте мэра следует, что с этого срока машину можно будет взять в аренду не менее чем на пять дней при соблюдении ряда условий. У клиента должен быть цифровой пропуск на передвижение по городу, а передать машину новому клиенту можно будет только после обязательной дезинфекции автомобиля. Краткосрочный прокат на одну-две поездки пока невозможен, отметил Собянин.

Собянин запретил ездить по Москве с оформленными в Подмосковье пропусками
Общество
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

С этого же дня в Москве заработают 88 многофункциональных центров госуслуг «Мои документы», которые находятся «в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью», добавил Собянин. В них будут доступны 150 услуг, которые невозможно оформить в электронном виде, для посещения МФЦ нужно предварительно записаться на сайте мэрии.

В то же время Собянин объявил о новых ограничениях в связи с вирусом: так, с 25 мая горожане должны будут обязательно носить маски и перчатки на железнодорожных вокзалах, платформах. Еще одна мера касается пропускного режима. Как заявил Собянин, с 27 мая для передвижения по Москве будут действительны только столичные цифровые пропуска, жители других регионов уже могут их оформить. В настоящее время в городе можно пользоваться пропусками, выданными не только в столице, но и в Подмосковье, системы пропусков Москвы и области связаны.

Кроме того, сообщил Собянин, пока нужно сохранить максимальную долю сотрудников, которые работают в дистанционном режиме, возвращаться в офисы всем еще рано, считает он.

С 30 марта из-за пандемии коронавируса в России действовал режим нерабочих дней. Работу приостановили непродуктовые магазины, кафе, рестораны, музеи, парикмахерские, фитнес-центры и ряд других предприятий. С 12 мая в соответствии с поручением президента Владимира Путина решение о снятии ограничений на работу тех или иных предприятий в регионе принимают местные органы власти. В Москве с этого дня разрешили работу промышленных и строительных предприятий. К открытию салонов красоты и парикмахерских город пока не готов, указывал Собянин.

Собянин заявил о снижении числа заражений до уровня месячной давности
Общество
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

По данным оперативного штаба, за последние сутки в столице выявили 2913 новых случаев коронавируса, общее число заболевших составило 155,2 тыс. 20 мая власти столицы сообщали о 2699 новых случаях заражения COVID-19 в городе. По словам Собянина, в этот день показатель сократился до уровня месячной давности, однако на эти данные можно смотреть «как с положительной точки зрения, так и как на тревожные цифры». В связи с этим он отметил, что планировать дальнейшие шаги нужно аккуратно, чтобы не привести к новому росту числа инфицированных.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Сергей Собянин, Москва, коронавирус
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