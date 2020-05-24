В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян

Международный аэропорт Стамбул (Фото: Erdem Sahin / EPA / ТАСС)

МИД Турции активно работает над восстановлением авиасообщения с Россией и Германией. Страна готова организовать чартерные рейсы для туристов, сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.

По его словам, решение о возобновлении авиасообщения будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации в государствах, числа зараженных и смертей от коронавируса.

«Даже если не возобновится регулярное авиасообщение с этими странами, мы готовы организовывать чартерные рейсы для туристов. Мы будем ответственны за безопасность туристов с момента выхода из дома и до возвращения домой», — сказал Чавушоглу.

Министр заявил, что в России и других странах немало желающих отдохнуть в Турции. Он отметил, что страна готова предоставить представителям Минздрава и туризма данные о мерах защиты здоровья в туристических зонах, гостиницах и аэропортах Турции.