Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 72,39 (-0,59) Quote, 19 мая, 13:01
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 79,17 (+0,23) Quote, 19 мая, 13:01
Венесуэла через суд потребовала у Банка Англии вернуть золото на $1 млрд Политика, 06:13 На Кипре заявили о готовности принимать туристов с 15 июня Общество, 06:02 Промышленности и банкам дадут полгода для перехода на отечественное ПО Технологии и медиа, 06:00 В армии Хафтара объявили об отводе войск от Триполи Политика, 05:26 Роспотребнадзор разрешил торговать едой в банях во время карантина Общество, 04:56 На борту МКС выявили повышенную концентрацию бензола Общество, 04:36 В Нидерландах зафиксировали случай передачи COVID-19 от норки человеку Общество, 04:23 СМИ узнали о предложении смягчить условия выхода на досрочную пенсию Общество, 03:58 Украина получила $15,5 млн от США на борьбу с коронавирусом Политика, 03:57 Трамп заявил о возможном запрете на въезд в США из Бразилии из-за COVID Политика, 03:26 СМИ узнали об уголовном деле против Порошенко после публикации компромата Политика, 02:57 Посольство России потребовало от Bloomberg опровержения статьи о COVID-19 Политика, 02:55 В Альметьевске обнаружили тела восьмилетнего ребенка и его матери Общество, 02:12 Чехия официально отказалась передать России снесенный памятник Коневу Политика, 01:32
Пандемия коронавируса ,  
0 

На Кипре заявили о готовности принимать туристов с 15 июня

Кипр готов принимать туристов с 15 июня, сообщил глава парламентского комитета по энергетике, торговле, промышленности и туризму Андреас Куприану. Его слова передает агентство CNA.

После телеконференции с заместителем министра туризма Саввасом Пердиосом Куприану сообщил, что ведомство рассчитывает на восстановление 30% от показателей прошлого года туристического потока и дохода от туризма.

В Китае снова разрешили туризм и путешествия. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о начале выхода отрасли из карантина с 1 июня. По ее словам, на первом этапе в России возобновят работу санатории с медицинской лицензией. В отдельных регионах туристов начнут принимать отели с коттеджным размещением и апарт-отели.

Власти Сочи в свою очередь сообщали, что санатории города, имеющие медицинскую лицензию, могут открыть свои пляжи для отдыхающих с 1 июня. Соответствующие документы имеют 65 организаций. По требованиям Роспотребнадзора, арендаторы пляжей будут обязаны расставить лежаки так, чтобы отдыхающие могли соблюдать социальную дистанцию.
 

Теги: Кипр, туризм, коронавирус
Материалы по теме
Глава Ростуризма заявила о начале выхода отрасли из карантина с 1 июня
Общество
Глава Ростуризма попросила регионы поддержать отрасль
Бизнес
Ростуризм пообещал новые требования для безопасности туристов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter