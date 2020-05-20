На Кипре заявили о готовности принимать туристов с 15 июня

Кипр готов принимать туристов с 15 июня, сообщил глава парламентского комитета по энергетике, торговле, промышленности и туризму Андреас Куприану. Его слова передает агентство CNA.

После телеконференции с заместителем министра туризма Саввасом Пердиосом Куприану сообщил, что ведомство рассчитывает на восстановление 30% от показателей прошлого года туристического потока и дохода от туризма.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о начале выхода отрасли из карантина с 1 июня. По ее словам, на первом этапе в России возобновят работу санатории с медицинской лицензией. В отдельных регионах туристов начнут принимать отели с коттеджным размещением и апарт-отели.

Власти Сочи в свою очередь сообщали, что санатории города, имеющие медицинскую лицензию, могут открыть свои пляжи для отдыхающих с 1 июня. Соответствующие документы имеют 65 организаций. По требованиям Роспотребнадзора, арендаторы пляжей будут обязаны расставить лежаки так, чтобы отдыхающие могли соблюдать социальную дистанцию.

