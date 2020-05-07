Путин предложил разработать меры по развитию внутреннего туризма

Санкт-Петербург (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития транспорта предложил разработать меры для развития внутреннего туризма. Слова главы государства опубликованы на сайте Кремля.

Путин отметил, что из-за пандемии коронавируса трудно прогнозировать, когда и какие зарубежные туристические направления будут доступны для россиян. Во многом это зависит не только от России, но и от того, как складываются дела в других странах, какие решения там принимаются.

«А это значит, нам нужно сформировать развитие внутреннего туризма. Форсировать, точнее сказать, наши возможности на этом направлении», — предложил президент. В этом проекте могли бы участвовать транспортные компании, турагентства и гостиничный бизнес.

Также Путин предложил создавать новые привлекательные маршруты и открывать направления для путешествий по России.

Президент сообщил, что сейчас правительство занимается подготовкой общенационального плана действий по нормализации деловой жизни — это перечень конкретных мер по восстановлению занятости, доходов граждан, роста экономики. Путин предложил включить в этот план действия по развитию внутреннего туризма и подготовить их в тесном контакте с деловым сообществом.

В середине апреля Ростуризм оценил потери турбизнеса по итогам первого полугодия в России в 1,5 трлн руб. Из-за пандемии продажи в сфере туризма упали почти до нуля.