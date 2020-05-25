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Пандемия коронавируса ,  
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Власти не увидели предпосылок для возобновления выездного туризма

Необходимость сохранения созданного в России «защитного барьера» на границах вице-премьер Дмитрий Чернышенко объяснил угрозой второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях, когда вакцина против нее еще не готова
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Предпосылок для возобновления выезда российских туристов в другие страны пока нет. Об этом заявил на прошедшем в Доме правительства брифинге вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, ограничения на пересечение границы придется продлить в связи с угрозой второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях, когда вакцина против нее еще не готова.

«Мы знаем, что опасность второй волны существует, медики и специалисты нам об этом говорят, она остается высокой. Мы помним, что первая волна пришла в Россию извне. Ее удалось остановить, в том числе и за счет жестких мер, ограничений на въезд в страну. Правительство создало национальный защитный барьер, и его необходимо сохранить», — сказал вице-премьер, посоветовав туристам «открывать для себя» Россию.

Чернышенко отметил, что рекомендации Ростуризма воздерживаться от поездок за пределы России сохранят силу, а в отношении въезжающих в страну будут действовать жесткие правила, включающие в том числе обязанность соблюдать «за свой счет» двухнедельную изоляцию.

Глава Ростуризма Зарига Догузова подтвердила, что рекомендации ее ведомства не выезжать за границу остаются в силе, а предпосылок для возобновления выезда туристов за границу пока не видно. Она также напомнила, что и в других странах смягчение введенных для борьбы с COVID-19 ограничений начиналось с разрешения туристам передвижения внутри государства.

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«Сегодня, как это происходит в большинстве стран, все наши усилия направлены на то, чтобы дать нашим гражданам возможность уже этим летом безопасно отдохнуть внутри нашей страны. <...> Здесь важно найти баланс между безопасностью людей, которая является безусловным приоритетом, и тем, чтобы люди смогли комфортно и интересно отдохнуть. Все-таки отдых должен оставаться отдыхом», — сказала Догузова.

«Крайне нежелательно сегодня выезжать за рубеж», — заявила в ходе того же брифинга и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она напомнила, что в мире ежедневно выявляется более 100 тыс. новых случаев заражения COVID-19, а реальное число заражений, скорее всего, намного выше.

«Важно понимать, что даже если вы рискнули и уехали, возвращаясь в родную страну, вы вынуждены будете две недели за свой счет быть изолированными, чтобы не нанести вред окружающим людям», — добавила Попова.

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

За предыдущие сутки в России выявлено 8946 случаев заражения COVID-19, общее число заражений в стране превысило 353 тыс.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Дмитрий Чернышенко, туризм
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