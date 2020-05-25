Власти не увидели предпосылок для возобновления выездного туризма

Необходимость сохранения созданного в России «защитного барьера» на границах вице-премьер Дмитрий Чернышенко объяснил угрозой второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях, когда вакцина против нее еще не готова

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Предпосылок для возобновления выезда российских туристов в другие страны пока нет. Об этом заявил на прошедшем в Доме правительства брифинге вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, ограничения на пересечение границы придется продлить в связи с угрозой второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях, когда вакцина против нее еще не готова.

«Мы знаем, что опасность второй волны существует, медики и специалисты нам об этом говорят, она остается высокой. Мы помним, что первая волна пришла в Россию извне. Ее удалось остановить, в том числе и за счет жестких мер, ограничений на въезд в страну. Правительство создало национальный защитный барьер, и его необходимо сохранить», — сказал вице-премьер, посоветовав туристам «открывать для себя» Россию.

Чернышенко отметил, что рекомендации Ростуризма воздерживаться от поездок за пределы России сохранят силу, а в отношении въезжающих в страну будут действовать жесткие правила, включающие в том числе обязанность соблюдать «за свой счет» двухнедельную изоляцию.

Глава Ростуризма Зарига Догузова подтвердила, что рекомендации ее ведомства не выезжать за границу остаются в силе, а предпосылок для возобновления выезда туристов за границу пока не видно. Она также напомнила, что и в других странах смягчение введенных для борьбы с COVID-19 ограничений начиналось с разрешения туристам передвижения внутри государства.