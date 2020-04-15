Ростуризм оценил потери турбизнеса в 1,5 трлн руб. за полгода

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Продажи в сфере туризма в России из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 упали почти до нуля, уже к концу первого полугодия совокупный объем недополученных российским турбизнесом доходов составит около 1,5 трлн руб. Об этом говорится в письме, которое направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко (курирует в правительстве вопросы туризма) глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.

В документе (есть в распоряжении РБК) указывается на то, что отсутствие доходов уже лишило турбизнес возможности выдавать зарплату сотрудникам, оплачивать аренду и коммунальные платежи, платить налоги и рассчитываться по кредитам. В результате под угрозой увольнения или отправки в неоплачиваемый отпуск оказалось более 1,6 млн человек. (Общую численность работников в сфере турбизнеса агентство оценивает в 2,5 млн, с учетом смежных отраслей — не менее 7 млн).

«С учетом изложенного, а также принимая во внимание, очевидно долгосрочный характер падения спроса на туристские услуги, прогнозируется сокращение количества предприятий отрасли, что приведет к негативным последствиям как непосредственно для туристсткой индустрии, так и в целом для экономики Российской Федерации», — говорится в письме.

В целях минимизации возможных «масштабных отрицательных эффектов» (рост безработицы и падение доходов россиян) Догузова предлагает принять ряд мер государственной поддержки туристической отрасли.

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