Глава Ростуризма заявила о начале выхода отрасли из карантина с 1 июня

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Поэтапный выход туристической отрасли из карантина начнется 1 июня, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Что касается поэтапного выхода [из режима ограничений] у нас в стране, мы смотрим на летний сезон с большим оптимизмом. С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, докручиваем мелочи, нюансы», — сказала Догузова в эфире Первого канала (цитата по ТАСС).

По ее словам, ведомство «базово понимает», что с этой даты начнут работу санатории с медицинской лицензией, а также — в отдельных регионах — отели с коттеджным размещением и апарт-отели.

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