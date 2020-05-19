Общество , 19 мая, 22:29
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Глава Ростуризма заявила о начале выхода отрасли из карантина с 1 июня
Поэтапный выход туристической отрасли из карантина начнется 1 июня, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
«Что касается поэтапного выхода [из режима ограничений] у нас в стране, мы смотрим на летний сезон с большим оптимизмом. С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, докручиваем мелочи, нюансы», — сказала Догузова в эфире Первого канала (цитата по ТАСС).
По ее словам, ведомство «базово понимает», что с этой даты начнут работу санатории с медицинской лицензией, а также — в отдельных регионах — отели с коттеджным размещением и апарт-отели.
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