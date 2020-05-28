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Пандемия коронавируса ,  
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Прокуратура предупредила главу Хакасии из-за невыплат медикам по COVID-19

Глава Хакасии получил представление прокуратуры в связи с невыплатами медикам, работающим с зараженными COVID-19. После проверки ведомства работники больниц и скорых получили положенные надбавки на общую сумму более 35 млн руб.
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Прокуратура Хакасии вынесла представление главе республики Валентину Коновалову из-за невыплат медикам, работающим с заразившимися коронавирусом. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

В нем указано, что проверку прокуратура провела после публикаций СМИ, которые сообщили о нарушениях прав медиков. В результате выяснилось, что хакасский минздрав не перечислил вовремя в больницы средства на стимулирующие выплаты за март и апрель.

«С целью устранения нарушений прокурор республики внес в адрес главы Республики Хакасия — председателя правительства Республики Хакасия представление. После вмешательства прокуратуры медицинским работникам выплачены положенные им денежные средства на сумму свыше 35 млн руб.», — указано в сообщении.

Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам
Общество
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Дополнительные выплаты медикам, непосредственно работающим с зараженными коронавирусом, президент Владимир Путин поручил установить на три месяца в начале апреля. Врачам полагается ежемесячная доплата 80 тыс. руб., среднему медперсоналу — 50 тыс., младшему — 25 тыс. руб. Для врачей скорой помощи предусмотрена прибавка 50 тыс. руб., а для фельдшеров, медсестер и водителей — по 25 тыс. руб. Эти стимулирующие выплаты не облагаются налогом на доход физических лиц.

16 мая Минкомсвязь открыла на портале госуслуг специальный раздел, где медики могут оставить жалобу, если не получили положенных надбавок за работу с пациентами с COVID-19.

Всего на стимулирующие выплаты медикам правительство выделило 52 млрд руб., сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, соответствующие надбавки за апрель получили более 153 тыс. человек. Помимо этого регионам уже направили средства для дополнительных выплат медикам и за май, отметил он.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Виктория Полякова
При участии: Дмитрий Серков
Теги: Хакасия, врачи, представление
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