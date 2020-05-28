Прокуратура предупредила главу Хакасии из-за невыплат медикам по COVID-19

Глава Хакасии получил представление прокуратуры в связи с невыплатами медикам, работающим с зараженными COVID-19. После проверки ведомства работники больниц и скорых получили положенные надбавки на общую сумму более 35 млн руб.

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Прокуратура Хакасии вынесла представление главе республики Валентину Коновалову из-за невыплат медикам, работающим с заразившимися коронавирусом. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

В нем указано, что проверку прокуратура провела после публикаций СМИ, которые сообщили о нарушениях прав медиков. В результате выяснилось, что хакасский минздрав не перечислил вовремя в больницы средства на стимулирующие выплаты за март и апрель.

«С целью устранения нарушений прокурор республики внес в адрес главы Республики Хакасия — председателя правительства Республики Хакасия представление. После вмешательства прокуратуры медицинским работникам выплачены положенные им денежные средства на сумму свыше 35 млн руб.», — указано в сообщении.

Дополнительные выплаты медикам, непосредственно работающим с зараженными коронавирусом, президент Владимир Путин поручил установить на три месяца в начале апреля. Врачам полагается ежемесячная доплата 80 тыс. руб., среднему медперсоналу — 50 тыс., младшему — 25 тыс. руб. Для врачей скорой помощи предусмотрена прибавка 50 тыс. руб., а для фельдшеров, медсестер и водителей — по 25 тыс. руб. Эти стимулирующие выплаты не облагаются налогом на доход физических лиц.