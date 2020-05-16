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На госуслугах появилась форма для жалоб врачей на невыплаты надбавок

Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Минкомсвязь создала на портале госуслуг специальный раздел, где врачи и медработники, задействованные в оказании помощи больным коронавирусной инфекцией COVID-19, смогут сообщить, что им не выплатили стимулирующие надбавки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Фото: gosuslugi.ru
Фото: gosuslugi.ru

Раздел был создан по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина. В частности, глава правительства поручил контролировать каждый конкретный случай. По его словам, средства в положенном объеме должны дойти до каждого человека, работающего с больными коронавирусом пациентами, а также с людьми из группы риска.

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Накануне президент России Владимир Путин раскритиковал чиновников из-за несвоевременных выплат медикам и пообещал проверить в начале следующей недели ход выплат. По его словам, денежные средства должны быть перечислены не позднее 15 мая. Президент заверил, что в каждом регионе проверит выполнение поручения. В тот же день председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил региональным управлениям ведомства организовать проверку сообщений о невыплатах медикам надбавок.

Стимулирующие выплаты предусмотрены для врачей и медперсонала различных категорий, работающих с больными коронавирусом пациентами. В частности, врачам положено выплатить 80 тыс. руб., сотрудникам среднего медперсонала 50 тыс. руб., а младшему персоналу — 25 тыс. руб. Также выплаты в размере 50 тыс. руб. положены врачам скорой помощи, а фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей машин — в размере 25 тыс. руб. Эти выплаты не облагаются налогом на доход физических лиц (НДФЛ).

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Минкомсвязь РФ, госуслуги, врачи, невыплаты, коронавирус
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