Путин освободил дополнительные выплаты врачам от НДФЛ

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который освобождает дополнительные выплаты медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, от налога на доход физических лиц (НДФЛ). Документ опубликован на портале правовой информации.

Эти выплаты медики должны получать за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Помимо этого от НДФЛ освобождаются выплаты гражданам, которые находятся в группе риска заражения коронавирусом и источником финансового обеспечения которых являются бюджетные средства.

Кроме того, закон вводит налоговые послабления для организаций. В частности, траты предприятий на закупку средств индивидуальной защиты, медоборудования и тест-систем отнесут к расходам при исчислении налога на прибыль.

Госдума приняла законопроект 17 апреля, Совет Федерации одобрил его в тот же день. В начале месяца Путин предложил установить на три месяца дополнительные выплаты для врачей, которые лечат зараженных коронавирусом.