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Пандемия коронавируса ,  
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Путин освободил дополнительные выплаты врачам от НДФЛ

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который освобождает дополнительные выплаты медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, от налога на доход физических лиц (НДФЛ). Документ опубликован на портале правовой информации.

Эти выплаты медики должны получать за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Помимо этого от НДФЛ освобождаются выплаты гражданам, которые находятся в группе риска заражения коронавирусом и источником финансового обеспечения которых являются бюджетные средства.

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Кроме того, закон вводит налоговые послабления для организаций. В частности, траты предприятий на закупку средств индивидуальной защиты, медоборудования и тест-систем отнесут к расходам при исчислении налога на прибыль.

Госдума приняла законопроект 17 апреля, Совет Федерации одобрил его в тот же день. В начале месяца Путин предложил установить на три месяца дополнительные выплаты для врачей, которые лечат зараженных коронавирусом.

Правительство установило, что с апреля по июнь врачам-специалистам стационаров будут выделять по 80 тыс. руб. в месяц, среднему медперсоналу стационаров и врачам скорой помощи — по 50 тыс. руб., а младшему медперсоналу стационаров, среднему и младшему медперсоналу и водителям скорой — по 25 тыс. руб. Бизнес-омбудсмен и глава Партии роста Борис Титов предложил включить в этот список участковых терапевтов, врачей общей практики и врачей-специалистов поликлиник.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Владимир Путин, НДФЛ, медики, коронавирус
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