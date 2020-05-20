Временный госпиталь для больных COVID-19 в Кубинке. Фоторепортаж

Временный госпиталь, созданный в КВЦ «Патриот» в Кубинке, сможет вместить более 1,4 тыс. пациентов и продолжит работу до конца пандемии. Первых больных он принял в начале мая. Как выглядит госпиталь — в фоторепортаже РБК

Временный госпиталь создан на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот». Полностью готовы два из четырех запланированных блоков Всего в этом медцентре будет 1,4 тыс. мест и 20 реанимационных коек В медцентре будут работать более 600 военных медиков Общая площадь госпиталя — 47 тыс. кв. м Большая часть коек, 1,2 тыс., предназначена для тех пациентов, которые уже выздоравливают, но все еще должны находиться под наблюдением медиков Госпиталь будет работать до конца пандемии. Планируется, что на этапе спада заболеваемости туда переведут всех больных с COVID-19 из Одинцовской областной больницы, а она вернется к работе с пациентами с другими диагнозами