Временный госпиталь для больных COVID-19 в Кубинке. Фоторепортаж

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 72,34 (-0,05) Quote, 12:59
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 79,18 (+0,01) Quote, 12:59
Путин поддержал участие Минниханова в выборах главы Татарстана Политика, 17:11 Аббас попросил Путина созвать конференцию по ближневосточному вопросу Политика, 17:07 Как бизнес-лидеру выжить в мире будущего Pro, 17:02  Цена на нефть Brent поднялась выше $36 впервые с 9 апреля Quote, 16:54 «Биткоин добрался и до Хогвартса». Дневник трейдера #23 Крипто, 16:50 Какие майнеры стали наиболее прибыльными после халвинга биткоина Крипто, 16:46 Роспотребнадзор нашел нарушения в сети «Красное & Белое» в Екатеринбурге Общество, 16:46 ЛНР привела вооруженные силы в полную боеготовность Политика, 16:45 СМИ узнали о согласии Сане на сокращение оклада ради перехода в «Баварию» Спорт, 16:45 Сенаторы и профсоюз оценили взыскания из-за костюма у медсестры в Туле Общество, 16:43 МИД заявил о поменявших отношение к интересам украинцев «слугах народа» Политика, 16:34 Может ли у искусственного интеллекта появиться сознание Индустрия 4.0, 16:30  В Twitter шутят над коронавирусом и 2020 годом Стиль, 16:28 В Китае заявили об осложнении борьбы с COVID-19 у вернувшихся из России Общество, 16:27
Пандемия коронавируса ,  
0 

Временный госпиталь для больных COVID-19 в Кубинке. Фоторепортаж

Временный госпиталь, созданный в КВЦ «Патриот» в Кубинке, сможет вместить более 1,4 тыс. пациентов и продолжит работу до конца пандемии. Первых больных он принял в начале мая. Как выглядит госпиталь — в фоторепортаже РБК
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Временный госпиталь создан на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот». Полностью готовы два из четырех запланированных блоков
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Всего в этом медцентре будет 1,4 тыс. мест и 20 реанимационных коек
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
В медцентре будут работать более 600 военных медиков
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Общая площадь госпиталя — 47 тыс. кв. м
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Большая часть коек, 1,2 тыс., предназначена для тех пациентов, которые уже выздоравливают, но все еще должны находиться под наблюдением медиков
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Госпиталь будет работать до конца пандемии. Планируется, что на этапе спада заболеваемости туда переведут всех больных с COVID-19 из Одинцовской областной больницы, а она вернется к работе с пациентами с другими диагнозами
Теги: мультимедиа, COVID-19, госпиталь, Минобороны
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 мая
Общество
Россия преодолела отметку в 300 тыс. случаев заражения коронавирусом
Общество
В Москве резко упало число новых больных коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter