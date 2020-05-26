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Мурашко сообщил о получении регионами средств для выплат медикам за май

Регионы России получили необходимые средства для федеральных дополнительных выплат медикам за май, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью программе «Право на справедливость» на Первом канале.

«Деньги перечислены были и на апрель, и на май месяц авансированы. <...> Все деньги из федерального бюджета на эти выплаты ушли и поступили в регионы», — сказал Мурашко (цитата по ТАСС).

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Накануне Мурашко сообщил, что выплаты за апрель получили более 153 тыс. медиков и водителей машин скорой помощи. Он добавил, что органы исполнительной власти и медорганизации предоставляют Минздраву полный список людей, которые получили деньги. В то же время жалобы, связанные с невыплатой положенных средств, рассматривают медучреждения и направляют в личные кабинеты глав регионов.

Согласно поручению президента России Владимира Путина, в апреле, мае и июне медработники, работающие с зараженными коронавирусом, должны получить дополнительные выплаты. Врачам выплатят по 80 тыс. руб. в месяц, среднему медперсоналу — по 50 тыс. руб., а младшему — по 25 тыс. руб. Врачам скорой помощи положены выплаты по 50 тыс. руб., а медсестрам, фельдшерам и водителям — по 25 тыс. руб.

Теги: Михаил Мурашко, медики, выплаты
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