Мурашко назвал число получивших выплаты за апрель медиков

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Выплаты за апрель за работу с пациентами с коронавирусом получили более 153 тыс. медиков и водителей машин скорой помощи. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.

По его словам, из них почти 32 тыс. врачей, почти 81 тыс. сотрудников среднего медперсонала, более 18,5 тыс. работников младшего медперсонала и свыше 21,8 тыс. водителей машин скорой медицинской помощи. Мурашко отметил, что выплаты получили медики из всех 85 регионов страны.

Помимо этого средства получили федеральные учреждения, которых привлекают к оказанию медпомощи больным с коронавирусом. Министр рассказал, что там выплаты получили более 15 тыс. медиков, в том числе свыше 4,8 тыс. врачей, более 7 тыс. сотрудников среднего медперсонала и более 2,5 тыс. — младшего. Среди последних — 108 водителей.

«Хочу сказать, что по маю точно так же начались выплаты медицинским работникам и водителям скорой помощи», — сказал министр.