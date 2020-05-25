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Мурашко назвал число получивших выплаты за апрель медиков

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Выплаты за апрель за работу с пациентами с коронавирусом получили более 153 тыс. медиков и водителей машин скорой помощи. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.

По его словам, из них почти 32 тыс. врачей, почти 81 тыс. сотрудников среднего медперсонала, более 18,5 тыс. работников младшего медперсонала и свыше 21,8 тыс. водителей машин скорой медицинской помощи. Мурашко отметил, что выплаты получили медики из всех 85 регионов страны.

Помимо этого средства получили федеральные учреждения, которых привлекают к оказанию медпомощи больным с коронавирусом. Министр рассказал, что там выплаты получили более 15 тыс. медиков, в том числе свыше 4,8 тыс. врачей, более 7 тыс. сотрудников среднего медперсонала и более 2,5 тыс. — младшего. Среди последних — 108 водителей.

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«Хочу сказать, что по маю точно так же начались выплаты медицинским работникам и водителям скорой помощи», — сказал министр.

Мурашко сообщил, что органы исполнительной власти и медорганизации предоставляют Минздраву полный список людей, которые получили деньги. Он отметил, что жалобы, которые поступают на портал госуслуг, рассматривают медучреждения и направляют в личные кабинеты глав регионов.

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По его словам, Минздрав контролирует сроки и порядок рассмотрения подобных обращений, из которых рассмотрено 55%. Мурашко заявил, что 51% случаев не соответствовал условиям выплат.

В начале апреля президент России Владимир Путин распорядился в течение апреля, мая и июня организовать дополнительные выплаты для медиков, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами. Врачи должны получать по 80 тыс. руб. в месяц, средний медперсонал — 50 тыс. руб., а младший — 25 тыс. руб. Помимо этого врачам скорой помощи должны выплачивать по 50 тыс. руб., а медсестрам, фельдшерам и водителям — по 25 тыс. руб.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Минздрав, Михаил Мурашко, медики, выплаты, коронавирус
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