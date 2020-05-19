Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 72,39 (-0,59) Quote, 13:01
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 79,17 (+0,23) Quote, 13:01
Решетников заявил о подготовке плана по восстановлению экономики Экономика, 18:16 Reuters узнал об аресте в Сирии активов двоюродного брата Асада Политика, 18:09 Власти объяснили стоянку в лесу Челябинска 50 правительственных машин Общество, 18:08 Росстат оценил динамику российской экономики в I квартале 2020 года Экономика, 18:08 Число жертв пожара из-за аппарата ИВЛ в Петербурге выросло до шести Общество, 18:03 В приложении от главы Twitter появилась автоматическая покупка биткоина Крипто, 17:59 Мурашко сообщил о выделении 52 млрд руб. на выплаты медикам Общество, 17:54 Сбербанк презентовал камеру для распознания лиц школьников в масках Финансы, 17:50 СК возбудил первое уголовное дело о невыплате доплат медикам Общество, 17:46 Не обязательно быть интровертом: кому хорошо работается на удаленке Pro, 17:44 ВОЗ одобрила расследование действий по борьбе с пандемией COVID-19 Политика, 17:35 Что делать на карантине: культурная онлайн-афиша Стиль, 17:22 Чемпион мира и ОИ в «Спартаке», чистка состава в СКА. Топ-5 обменов в КХЛ Спорт, 17:17 Путин заявил о 50 млн затронутых выплатами по 10 тыс. руб. россиян Общество, 17:15
Пандемия коронавируса ,  
0 

Мурашко сообщил о выделении 52 млрд руб. на выплаты медикам

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Правительство России выделило 52 млрд руб. для стимулирующих выплат медикам и водителям скорой помощи, работающим с зараженными коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании с президентом Владимиром Путиным по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы, передает ТАСС.

«Уважаемый Владимир Владимирович, по вашему поручению на стимулирующие выплаты медицинским работникам и водителям автомобилей скорой медицинской помощи за особые условия труда правительством выделено 52 млрд руб.», — сказал Мурашко.

По словам министра, средства были своевременно доведены до регионов практически в полном объеме, а также с учетом авансирования на май. Мурашко уточнил, что сейчас завершаются выплаты за апрель.

Власти отказались от привязки доплат врачам к часам работы с зараженными
Общество
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Накануне в Минздраве описали порядок выплат работающим с заразившимися. В ведомстве пояснили, что к доплате за такую работу также применяются действующие коэффициенты (районные, за работу в пустынных и безводных местностях и в высокогорных районах), а также процентные надбавки за стаж работы в зонах с особым климатом. Отсчет начисления начинается с 12 апреля.

В этом месяце Владимир Путин распорядился на три месяца установить дополнительные стимулирующие выплаты специалистам, непосредственно работающим с пациентами, зараженными COVID-19.

В частности, для врачей предусмотрены выплаты в размере 80 тыс. руб., среднему медперсоналу — 50 тыс., а младшему— 25 тыс.

Также выплаты в размере 50 тыс. руб. положены врачам скорой помощи, а фельдшерам, медсестрам и водителям — в размере 25 тыс. руб. Эти выплаты не облагаются налогом на доход физических лиц (НДФЛ).

Силовики начали проверять данные о невыплатах врачам за работу с COVID-19
Общество
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

16 мая Минкомсвязь создала на портале госуслуг специальный раздел, где врачи и медработники, задействованные в оказании помощи больным COVID-19, смогут оставить жалобу, если им не выплатили положенные стимулирующие надбавки.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Теги: Минздрав России, медики, выплаты, Правительство РФ
Материалы по теме
В Минздраве попросили «не экономить» на стимулирующих выплатах врачам
Общество
Генпрокурор поручил реагировать на отсутствие стимулирующих выплат врачам
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter