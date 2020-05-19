Мурашко сообщил о выделении 52 млрд руб. на выплаты медикам

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Правительство России выделило 52 млрд руб. для стимулирующих выплат медикам и водителям скорой помощи, работающим с зараженными коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании с президентом Владимиром Путиным по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы, передает ТАСС.

«Уважаемый Владимир Владимирович, по вашему поручению на стимулирующие выплаты медицинским работникам и водителям автомобилей скорой медицинской помощи за особые условия труда правительством выделено 52 млрд руб.», — сказал Мурашко.

По словам министра, средства были своевременно доведены до регионов практически в полном объеме, а также с учетом авансирования на май. Мурашко уточнил, что сейчас завершаются выплаты за апрель.

Накануне в Минздраве описали порядок выплат работающим с заразившимися. В ведомстве пояснили, что к доплате за такую работу также применяются действующие коэффициенты (районные, за работу в пустынных и безводных местностях и в высокогорных районах), а также процентные надбавки за стаж работы в зонах с особым климатом. Отсчет начисления начинается с 12 апреля.