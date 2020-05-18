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Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам

Минздрав поручил выплатить надбавки за непосредственную работу с заразившимися коронавирусом медикам всех должностей. Отсчет начисления выплат начнется с 12 апреля
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Министерство здравоохранения разъяснило порядок выплат медикам, работающим с заразившимися коронавирусом. Соответствующее письмо в региональные органы здравоохранения 17 мая направила замглавы ведомства Татьяна Семенова (есть у РБК).

Согласно документу, стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19. Это медработники стационаров, специализированных выездных бригад скорой помощи, а также их водители, в том числе привлеченные к работе сотрудники транспортных организаций.

Выплата будет единовременной. Ее выдадут в полном размере вне зависимости от количества смен или часов, если сотрудник отработал по установленному графику, указано в письме.

Доплата при этом всем медработникам, непосредственно участвующим в оказании медпомощи заразившимся, положена вне зависимости от должности. Список же структурных подразделений, работа в которых дает право на получение выплаты, установят сами больницы.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

К доплате за работу с заразившимися также применяются действующие коэффициенты (районные, за работу в пустынных и безводных местностях и в высокогорных районах), а также процентные надбавки за стаж работы в зонах с особым климатом.

Отсчет начисления выплат начинается с 12 апреля. Средства медработникам поручено выплатить в сроки выдачи зарплаты.

В начале апреля президент России Владимир Путин распорядился на три месяца установить дополнительные выплаты специалистам, которые непосредственно работают с пациентами, зараженными коронавирусом. Для врачей предусмотрена доплата 80 тыс. руб. в месяц, для среднего медперсонала — 50 тыс., а для младшего — 25 тыс. руб. Врачам скорой помощи полагается прибавка 50 тыс. руб., а фельдшерам, медсестрам и водителям — по 25 тыс. руб. Налог на доход физических лиц на стимулирующие выплаты при этом не распространяется.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Виктория Полякова, Кирилл Сироткин
Теги: Минздрав, врачи, выплаты
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