Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам

Минздрав поручил выплатить надбавки за непосредственную работу с заразившимися коронавирусом медикам всех должностей. Отсчет начисления выплат начнется с 12 апреля

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Министерство здравоохранения разъяснило порядок выплат медикам, работающим с заразившимися коронавирусом. Соответствующее письмо в региональные органы здравоохранения 17 мая направила замглавы ведомства Татьяна Семенова (есть у РБК).

Согласно документу, стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19. Это медработники стационаров, специализированных выездных бригад скорой помощи, а также их водители, в том числе привлеченные к работе сотрудники транспортных организаций.

Выплата будет единовременной. Ее выдадут в полном размере вне зависимости от количества смен или часов, если сотрудник отработал по установленному графику, указано в письме.

Доплата при этом всем медработникам, непосредственно участвующим в оказании медпомощи заразившимся, положена вне зависимости от должности. Список же структурных подразделений, работа в которых дает право на получение выплаты, установят сами больницы.