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Сирия ограничила поставки топлива из-за застрявшего контейнеровоза

Власти ввели ограничения на поставки топлива на внутреннем рынке до тех пор, пока движение по Суэцкому каналу не будет восстановлено. Из-за западных санкций дефицит в Сирии наблюдался еще до аварии с контейнеровозом Ever Given
Фото: Suez Canal Authority / AP
Фото: Suez Canal Authority / AP

Сирийское министерство нефти ввело ограничения на поставки топлива по стране после блокировки движения в Суэцком канале из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given, сообщает Reuters со ссылкой на ведомство.

Министерство пояснило, что мера будет действовать до тех пор, пока движение не восстановится. Власти пошли на этот шаг из-за опасений по поводу задержек с поставками. Ограничения необходимы для того, чтобы обеспечить снабжение топливом больниц, телекоммуникационных центров, станций водоснабжения и других ключевых объектов инфраструктуры, передает Sky News.

Администрация Суэцкого канала не исключила ошибку экипажа контейнеровоза
Общество
Фото:Samuel Mohsen / dpa / Global Look Press

Как отмечает телеканал, еще до инцидента с Ever Given Сирия страдала от нехватки топлива, в основном из-за западных санкций против властей страны. Ранее в этом году сирийское правительство подняло цены на топливо более чем на 50%.

Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала 24 марта. Судно заблокировало движение по нему в обе стороны. Глава администрации канала Усама Рабиа не исключил, что к случившемуся могла привести техническая ошибка или человеческий фактор.

Как выглядит из космоса операция по разблокировке Суэцкого канала. Фото
Общество
Суперконтейнеровоз &laquo;Ever Given&raquo;<br /> &nbsp;


В очереди у входа в канал скопились более 300 судов, в том числе там застряли танкеры с российской нефтью на общую сумму в $160 млн. За первые сутки после произошедшего стоимость Brent выросла на 5%. Сейчас ее цена на бирже ICE составляет $64,33 за баррель. По подсчетам Bloomberg, цены на морские перевозки по некоторым направлениям выросли в несколько раз. Так, доставка контейнера из Китая в Европу подорожала в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, а стоимость фрахта некоторых судов достигла максимума с июня 2020-го. Как полагают аналитики страховой компании Allianz, мировая торговля может потерять $230 млрд.

На пресс-конференции 27 марта Рабиа заявил, что власти не знают, когда движение по каналу будет восстановлено. По данным Jerusalem Post, за день до этого контейнеровоз удалось немного сдвинуть с места за счет вывоза 20 тыс. т песка с места столкновения судна с берегом.

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Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
контейнеровоз Суэцкий канал Сирия топливо
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