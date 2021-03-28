Сирия ограничила поставки топлива из-за застрявшего контейнеровоза

Власти ввели ограничения на поставки топлива на внутреннем рынке до тех пор, пока движение по Суэцкому каналу не будет восстановлено. Из-за западных санкций дефицит в Сирии наблюдался еще до аварии с контейнеровозом Ever Given

Фото: Suez Canal Authority / AP

Сирийское министерство нефти ввело ограничения на поставки топлива по стране после блокировки движения в Суэцком канале из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given, сообщает Reuters со ссылкой на ведомство.

Министерство пояснило, что мера будет действовать до тех пор, пока движение не восстановится. Власти пошли на этот шаг из-за опасений по поводу задержек с поставками. Ограничения необходимы для того, чтобы обеспечить снабжение топливом больниц, телекоммуникационных центров, станций водоснабжения и других ключевых объектов инфраструктуры, передает Sky News.

Как отмечает телеканал, еще до инцидента с Ever Given Сирия страдала от нехватки топлива, в основном из-за западных санкций против властей страны. Ранее в этом году сирийское правительство подняло цены на топливо более чем на 50%.

Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала 24 марта. Судно заблокировало движение по нему в обе стороны. Глава администрации канала Усама Рабиа не исключил, что к случившемуся могла привести техническая ошибка или человеческий фактор.