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Администрация Суэцкого канала допустила роль экипажа в истории с судном

К посадке контейнеровоза на мель привел не только порыв ветра, полагает администрация Суэцкого канала. В ней заявили, что среди возможных причин может быть человеческий фактор
Фото: Samuel Mohsen / dpa / Global Look Press
Фото: Samuel Mohsen / dpa / Global Look Press

Порыв ветра не был основной причиной, по которой сверхбольшой контейнеровоз Ever Given сел на мель. Об этом заявил на пресс-конференции глава администрации канала Усама Рабиа, передает Reuters.

По словам Рабиа, к случившемуся могла привести техническая ошибка или человеческий фактор.

Контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале 23 марта, заблокировав движение по нему. С тех пор ведутся работы по снятию судна с мели. По словам Рабиа, свою помощь в этом уже предложили четыре страны — США, Китай, Греция и Объединенные Арабские Эмираты. В операции участвуют 14 буксиров, добавил он.

У судна уже начали работать руль и гребные винты, кормовая часть обрела подвижность. Однако операции по вызволению контейнеровоза мешают сильный прилив и ветер, отметил Рабиа.

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Фото:Suez Canal Authority / AP

Из-за блокировки канала у его входа скопилась пробка. Там собралось более 300 судов, ожидающих, когда путь освободится. В частности, у входа в канал застряли танкеры с российской нефтью на общую сумму $160 млн.

Компании из-за блокировки Суэцкого канала начали направлять свои суда в обход Африки, что увеличит их время в пути примерно на неделю. Аналитики Allianz подсчитали, что каждый день, который Ever Given блокирует канал, может стоить мировой торговле от $6 млрд до $10 млрд.

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Суэцкий канал находится на северо-востоке Египта и соединяет Средиземное и Красное моря. Он является кратчайшим круглогодично доступным морским путем из Азии в Европу. Благодаря каналу судам не нужно огибать Африку — он сокращает маршрут как минимум на 8 тыс. км.

Через Суэцкий канал проходит до 12% объема мировой торговли. Каждый месяц через него провозится около 51 млн т контейнеров с товарами, также его используют танкеры с нефтью и газом. В среднем через канал проходят до 50 судов в день.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
Суэцкий канал контейнеровоз
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