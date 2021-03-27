Администрация Суэцкого канала допустила роль экипажа в истории с судном

К посадке контейнеровоза на мель привел не только порыв ветра, полагает администрация Суэцкого канала. В ней заявили, что среди возможных причин может быть человеческий фактор

Фото: Samuel Mohsen / dpa / Global Look Press

Порыв ветра не был основной причиной, по которой сверхбольшой контейнеровоз Ever Given сел на мель. Об этом заявил на пресс-конференции глава администрации канала Усама Рабиа, передает Reuters.

По словам Рабиа, к случившемуся могла привести техническая ошибка или человеческий фактор.

Контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале 23 марта, заблокировав движение по нему. С тех пор ведутся работы по снятию судна с мели. По словам Рабиа, свою помощь в этом уже предложили четыре страны — США, Китай, Греция и Объединенные Арабские Эмираты. В операции участвуют 14 буксиров, добавил он.

У судна уже начали работать руль и гребные винты, кормовая часть обрела подвижность. Однако операции по вызволению контейнеровоза мешают сильный прилив и ветер, отметил Рабиа.