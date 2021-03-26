Bloomberg оценил влияние блокировки Суэцкого канала на цены на перевозки

Стоимость доставки контейнера из Китая в Европу увеличилась в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, а стоимость фрахта некоторых судов достигла максимума с июня 2020 года, утверждает агентство

Фото: Suez Canal Authority / AP

Цены на морские перевозки выросли с тех пор как контейнеровоз Ever Given сел на мель, перекрыв Суэцкий канал, на некоторые направления — в несколько раз, подсчитал Bloomberg.

Как пишет агентство, стоимость скопившегося у входов в канал груза, включая нефть, уже составляет $10 млрд. Агентство отмечает, что обозначить какой-либо одной величиной состояние цен на перевозки и влияние перекрытия Суэцкого канала, нельзя. Тем не менее, издание приводит ситуацию на некоторых направлениях.

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Так, доставка 12-метрового контейнера из Китая в Европу выросла до $8 тыс., увеличившись почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль очень больших танкеров (VLCC), перевозящих нефть с Ближнего Востока в Китай, выросла до $1371 в день, при этом Bloomberg отмечает, что это направление по сути даже не было затронуто блокировкой Суэцкого канала. Фрахт судов Suezmax, которые обычно перевозят 1 млн барр. нефти, стоит теперь около $17 тыс. в день, что является максимумом с июня 2020 года.