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Экономика ,  
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Brent выросла на 5% после блокировки Суэцкого канала

BRENT BR-4.21 $63,57 +2,52%

Стоимость нефти марки Brent на пике 24 марта выросла на 5,13% после блокировки движения в Суэцком канале из-за севшего на мель контейнеровоза. Это следует из информации на лондонской бирже ICE.

Стоимость майского фьючерса на пике составила $63,91. К 4.40 мск цена снизилась до $63,38.

Утром 24 марта в южной части Суэцкого канала сел на мель сверхбольшой контейнеровоз Ever Given. Причиной стал сильный порыв ветра. Это привело к блокировке движения судов. Днем судно удалось частично снять с мели.

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При этом из-за остановки движения в канале, у его южного входа остановились суда, на которых было примерно 10 млн барр. сырой нефти и нефтепродуктов. По оценкам аналитической компании TankerTrackers, 2,6 млн барр. из них — это нефть из России. Общая стоимость российской нефти, застрявшей в результате инцидента, может составить $160 млн.

При этом CNN и ТАСС со ссылкой на источники указывали, что движение по Суэцкому каналу, где контейнеровоз сел на мель, смогут восстановить через два — три дня. Собеседник ТАСС в управлении водной артерии также указывал, что сейчас движение судов производится через старое русло со стороны Средиземного моря. По данным источника CNN, всего в очереди на проход через канал может стоять примерно 100 судов.

Ранее о том, что снятие судна с мели займет примерно два дня РБК говорил аналитик компании Vortexa Артура Ричье. По его словам, такие сроки операции будут возможны, если не возникнет дополнительных трудностей.

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