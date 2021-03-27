Эксперты оценили в $230 млрд убытки от блокировки Суэцкого канала

Мировая торговля может потерять $230 млрд из-за контейнеровоза Ever Given, который с 23 марта стоит на мели в Суэцком канале и полностью блокирует судоходство. Об этом сообщили аналитики страховой компании Allianz.

«Суэцкий канал является воротами для движения товаров между Европой и Азией. <...> Этот инцидент, вероятно, приведет к задержкам доставки повседневных товаров для потребителей по всему миру», — отметили специалисты.

Аналитики пояснили, что задержка движения по каналу приведет к сбоям в цепочке поставок товаров в разные страны. Из-за этого рост мировой торговли может упасть за год примерно на 1,4 п.п., что в денежном эквиваленте означает потерю $230 млрд.

Материал дополняется