Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 75,76 (-0,42) Инвестиции, 26 мар, 13:10
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 89,26 (-0,72) Инвестиции, 26 мар, 13:10
Эксперты оценили в $230 млрд убытки от блокировки Суэцкого канала Экономика, 03:23 В КНДР назвали запуск ракет в сторону Японского моря самообороной Политика, 03:12 Трусова выразила недовольство прокатами на ЧМ словами «баллы не важны» Спорт, 03:05 Щербакова осталась недовольна своим выступлением на победном ЧМ Спорт, 02:48 «Роскосмос» создаст андроида для работы в открытом космосе Технологии и медиа, 02:46 Кравчук обвинил Россию в желании уничтожить Украину Политика, 02:42 Что приготовить на выходных: окунь в тесте и курица с травами РБК и Miele, 02:39 Татьяна Тарасова отреагировала на успех российских фигуристок на ЧМ Спорт, 02:22 Церемония награждения российских фигуристок на ЧМ. Видео Спорт, 02:19 Вильфанд назвал регионы России с аномально теплой погодой до конца марта Общество, 02:14 Туктамышева объяснила причины слез после произвольной программы на ЧМ Спорт, 02:06 СК сообщил о пяти пострадавших из-за взрыва газа в доме в Новой Москве Общество, 02:04 Щербакова отреагировала на золото ЧМ словами «все надо начинать заново» Спорт, 02:02 В Польше ужесточили локдаун, закрыв парикмахерские и детские сады Общество, 02:00
Экономика ,  
0 

Эксперты оценили в $230 млрд убытки от блокировки Суэцкого канала

Мировая торговля может потерять $230 млрд из-за контейнеровоза Ever Given, который с 23 марта стоит на мели в Суэцком канале и полностью блокирует судоходство. Об этом сообщили аналитики страховой компании Allianz.

«Суэцкий канал является воротами для движения товаров между Европой и Азией. <...> Этот инцидент, вероятно, приведет к задержкам доставки повседневных товаров для потребителей по всему миру», — отметили специалисты.

Аналитики пояснили, что задержка движения по каналу приведет к сбоям в цепочке поставок товаров в разные страны. Из-за этого рост мировой торговли может упасть за год примерно на 1,4 п.п., что в денежном эквиваленте означает потерю $230 млрд.

Материал дополняется

Суэцкий канал контейнеровоз
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter