У входа в Суэцкий канал скопились более 300 судов

Фото: Ahmed Gomaa / XinHua / Global Look Press

У входа в Суэцкий канал в очереди стоит 321 судно. Об этом заявил официальный представитель администрации канала, передает Reuters.

В администрации также сказали, что из севшего на мель сверхбольшого контейнеровоза Ever Given убрали 9 тыс. тонн балластной воды, которую используют для поддержания равновесия судов и обеспечения им надлежащего веса. Для вызволения плавсредства задействованы 14 буксиров.

При этом у судна уже начали работать руль и гребные винты. Кормовая часть плавсредства этой ночью обрела подвижность. Но операции по вызволению контейнеровоза мешает сильный прилив и ветра.

Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала 24 марта. Судно заблокировало движение по нему в обе стороны. Изначально причиной называли погодные условия. Но сегодня в администрации канала указали, что это не основная причина инцидента. Среди возможных причин представитель указал технические сбои или человеческий фактор.