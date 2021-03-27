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У входа в Суэцкий канал скопились более 300 судов

BRENT BR-4.21 $64,51 +4,86%
Фото: Ahmed Gomaa / XinHua / Global Look Press
Фото: Ahmed Gomaa / XinHua / Global Look Press

У входа в Суэцкий канал в очереди стоит 321 судно. Об этом заявил официальный представитель администрации канала, передает Reuters.

В администрации также сказали, что из севшего на мель сверхбольшого контейнеровоза Ever Given убрали 9 тыс. тонн балластной воды, которую используют для поддержания равновесия судов и обеспечения им надлежащего веса. Для вызволения плавсредства задействованы 14 буксиров.

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При этом у судна уже начали работать руль и гребные винты. Кормовая часть плавсредства этой ночью обрела подвижность. Но операции по вызволению контейнеровоза мешает сильный прилив и ветра.

Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала 24 марта. Судно заблокировало движение по нему в обе стороны. Изначально причиной называли погодные условия. Но сегодня в администрации канала указали, что это не основная причина инцидента. Среди возможных причин представитель указал технические сбои или человеческий фактор.

Из-за случившегося у входа в канал застряли танкеры с российской нефть на общую сумму в $160 млн. За первые сутки после инцидента стоимость Brent выросла на 5%. Сейчас на лондонской бирже ее цена составляет $64,33 за баррель.

Ранее Jerusalem Post со ссылкой на трех источников, работающих на Суэцком канале указывал, что севшее на мель судно уже удалось сдвинуть с места. Для этого с берега пришлось вывезти 20 тыс. тонн песка.

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