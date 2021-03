СМИ узнали об удачных попытках сдвига застрявшего в Суэцком канале судна

Этого удалось добиться за счет вывоза 20 тыс. т песка с места столкновения судна с берегом, пишет The Jerusalem Post. Если дальнейшие действия не помогут, то к работам приступят американские военные

Фото: Ahmed Gomaa / XinHua / Global Look Press

Сверхбольшой контейнеровоз Ever Given, севший на мель и перекрывший движение судов в Суэцком канале, удалось немного сдвинуть с места. Об этом пишет израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на трех источников, работающих на канале.

По информации издания, этого удалось добиться после того, как с места столкновения судна с берегом вывезли около 20 тыс. т песка.

Газета отмечает, что немного сдвинуть контейнеровоз удалось в пятницу, 26 марта. Работы по вывозу 20 тыс. т песка возле носовой части судна начались утром этого же дня.

Как пишет The Jerusalem Post, если эти действия не помогут, то к месту аварии прибудет группа экспертов по дноуглубительным работам с базы ВМС США на Ближнем Востоке, которые оценят масштабы произошедшего, после чего американские военные помогут снять судно с мели. Ожидается, что группа экспертов прибудет на место 27 марта.