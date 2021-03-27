СМИ узнали об удачных попытках сдвига застрявшего в Суэцком канале судна

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 75,76 (-0,42) Инвестиции, 26 мар, 13:10
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 89,26 (-0,72) Инвестиции, 26 мар, 13:10
В Минске перед акцией оппозиции появилась спецтехника Политика, 14:07 Зеленский отменил указ Януковича из-за «угрозы независимости» Политика, 14:03 Фонд вместо смс: как финансируют долгосрочные проекты социальной медицины РБК и Фонд Потанина, 13:54 Как на последний бой. Чего ждать от поединка Поветкин — Уайт Спорт, 13:52 Тело музыканта Александра Липницкого нашли в Подмосковье Общество, 13:28 Большунов занял первое место в спринте на чемпионате России Спорт, 13:22 Щербакова заявила, что ей не хватило гимна России на награждении на ЧМ Спорт, 13:16 СМИ узнали об удачных попытках сдвига застрявшего в Суэцком канале судна Общество, 13:12 Два человека погибли в перестрелке на востоке США Общество, 13:07 Как бизнесу обезопасить себя при расчетах с контрагентами РБК и Сбер, 13:05 Экс-чемпион мира Де Ла Хойя объявил о возвращении в бокс Спорт, 12:36 Бывший адвокат Ефремова ответил на данные о найденных у него нарушениях Общество, 12:34 РУСАДА отчиталось о проверках чемпионки мира Щербаковой на допинг Спорт, 12:22 Пляски с пылесосом: как Голливуд изменил представления о домашней уборке РБК Cтиль и Dyson, 12:16
Общество ,  
0 

СМИ узнали об удачных попытках сдвига застрявшего в Суэцком канале судна

Этого удалось добиться за счет вывоза 20 тыс. т песка с места столкновения судна с берегом, пишет The Jerusalem Post. Если дальнейшие действия не помогут, то к работам приступят американские военные
Фото: Ahmed Gomaa / XinHua / Global Look Press
Фото: Ahmed Gomaa / XinHua / Global Look Press

Сверхбольшой контейнеровоз Ever Given, севший на мель и перекрывший движение судов в Суэцком канале, удалось немного сдвинуть с места. Об этом пишет израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на трех источников, работающих на канале.

По информации издания, этого удалось добиться после того, как с места столкновения судна с берегом вывезли около 20 тыс. т песка.

Газета отмечает, что немного сдвинуть контейнеровоз удалось в пятницу, 26 марта. Работы по вывозу 20 тыс. т песка возле носовой части судна начались утром этого же дня.

Как пишет The Jerusalem Post, если эти действия не помогут, то к месту аварии прибудет группа экспертов по дноуглубительным работам с базы ВМС США на Ближнем Востоке, которые оценят масштабы произошедшего, после чего американские военные помогут снять судно с мели. Ожидается, что группа экспертов прибудет на место 27 марта.

Моряки оценили необходимость стоять в очереди в Суэцком канале
Общество

Правительство Египта, как отмечал телеканал CNN, приняло предложение Вашингтона, переданное через посольство США в Каире. Управление Суэцкого канала выразило благодарность за помощь.

Источники газеты The Wall Street Journal сообщали, что Ever Given могут снять с мели в течение субботы, 27 марта. Cобеседник издания, участвующий в работах по освобождению судна, заявил, что выкапывание носа сухогруза из берега, куда он врезался, «идет хорошо».

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Байден обещал $2 трлн на «зеленую» энергетику. Какие акции ждет взлет? Обязательная маркировка становится все масштабнее: планы на 2021 год РБК Pro: из-за какой информации в резюме вы не получите работу мечты

400-метровый контейнеровоз Ever Given, следовавший под панамским флагом из Китая в Роттердам, сел на мель в самой узкой части Суэцкого канала в шести морских милях от его южной границы 23 марта. Причиной аварии стал порыв сильного ветра, из-за которого судно отклонилось от курса и полностью перегородило канал. Компании начали направлять свои суда в обход Африки, что увеличит время в пути примерно на неделю.

Эксперты оценили в $230 млрд убытки от блокировки Суэцкого канала
Экономика

Суэцкий канал представляет собой кратчайший круглогодично доступный морской путь из Азии в Европу. Он сокращает этот маршрут по меньшей мере на 8 тыс. км. Также через него идет один из путей, соединяющих порты США и Дальнего Востока. Длина канала — 193 км, ширина — более 200 м. Через него проходит до 12% всего объема мировой торговли. Ежемесячно через канал провозится около 51 млн т контейнеров с товарами, также через него идут танкеры с нефтью и газом. В среднем через канал проходят до 50 судов в день.

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
Суэцкий канал контейнеровоз сел на мель
Материалы по теме
Оператор сообщил о провале попытки снять судно с мели в Суэцком канале
Общество
Суда изменили маршруты из-за блокировки Суэцкого канала
Бизнес
Bloomberg оценил влияние блокировки Суэцкого канала на цены на перевозки
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter