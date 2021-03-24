Из-за аварии в Суэцком канале застряла нефть из России на $160 млн

Из-за остановки движения по Суэцкому каналу застряли суда с более чем 10 млн барр. нефти, из них 26% приходится на поставки из России. Стоимость попавших в пробку российских грузов оценивается примерно в $160 млн

Фото: Autoridad del Canal de Suez / AP

В ночь на среду, 24 марта, сверхбольшой контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала и полностью заблокировал движение по нему в обе стороны. После того как Ever Given сел на мель, его развернуло течением поперек прохода, что создало пробку примерно из 100 судов.

Ever Given класса Triple E длиной 400 м и шириной 59 м следовал из Китая в Роттердам. Технический оператор этого контейнеровоза Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) сообщил, что инцидент произошел в результате порывов сильного ветра.

Как авария отразилась на поставках нефти

Днем 24 марта стало известно, что владельцу Суэцкого канала Suez Canal Authority удалось частично снять с мели Ever Given, движение по каналу восстановится, как только судно изменит свою позицию. По мнению аналитика компании Vortexa Артура Ричье, вся операция займет до двух дней, если не возникнет дополнительных проблем.

Перед владельцами и фрахтователями судов сейчас стоит нелегкий выбор: ожидать разрешения проблемы, рискуя понести убытки из-за штрафов за простой, либо воспользоваться альтернативным, но более долгим путем — вокруг мыса Доброй Надежды (это займет дополнительно 15 дней), отмечает Ричье. «Если движение по каналу быстро восстановят, то влияние может быть минимальным, но с каждым часом котировки нефти и фрахта будут расти», — добавил он. Эксперт уточнил, что аренда танкера для перевозки нефти с Ближнего Востока в Европу обходится фрахтователю примерно в $22,5 тыс. в сутки.