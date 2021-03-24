Из-за аварии в Суэцком канале застряла нефть из России на $160 млн

Нефть марки Brent подорожала на новостях об остановке движения в Суэцком канале на лондонской бирже ICE почти на 3%, до $62,7 за барр.
В аналитической компании TankerTrackers (отслеживает движение нефтетанкеров по всему миру) сообщили, что в течение нескольких часов после инцидента с Ever Given у северного и южного входа в канал скопились суда, на борту которых находится около 10 млн барр. сырой нефти и нефтепродуктов. Основываясь на информации о портах, из которых вышли суда, можно оценить, что пробка в Суэцком канале задержала 2,6 млн барр. нефти из России из 10 млн барр., застрявших с северной стороны канала, сказал РБК сооснователь TankerTrackers Самир Мадани. Исходя из стоимости нефти Urals около $60 за баррель, речь может идти об объемах на $160 млн.
По данным Vortexa, 24 марта планировалось поставить, как минимум, 140 тыс. т нефти (около 1 млн барр.) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК, России принадлежит 24%) через Суэцкий канал в направлении Египта. И эти поставки, очевидно, будут задержаны, отмечает аналитик Vortexa. РБК направил запрос в пресс-службу КТК.
Директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко считает, что пробка в Суэцком канале не должна оказать существенного влияния на баланс спроса и предложения на рынке нефти и вряд ли приведет к сильному росту цен. «В зависимости от того, как быстро удастся восстановить судоходство, танкеры, возможно, придется перенаправить другими маршрутами, что увеличит общее время в пути при перевозке грузов, в том числе нефти. Это может привести к росту стоимости фрахта», — отметил он. Но даже в случае каких-то перебоев с поставками нефти спрос в самых разных регионах может быть удовлетворен за счет товарных запасов нефти и нефтепродуктов, полагает эксперт.
Потенциальная альтернатива
Суда и ранее садились на мель в Суэцком канале, но случай с Ever Given — уникальный, говорит гендиректор логистического оператора «Росатома» «Русатом Карго» Александр Неклюдов. Впервые на мель село судно таких размеров, создав беспрецедентный сбой в ритмичности судоходства. «Случившееся — реализовавшийся риск отсутствия альтернативных артерий для евроазиатского товарообмена. Это сигнал для мировой торговли, что для устойчивости глобального товарообмена нужна альтернатива, которой может стать Северный морской путь», — сказал он РБК. «Русатом Карго» планирует запустить контейнерные перевозки по Севморпути в 8–10 млн т грузов ежегодно к 2024 году (по Суэкцому каналу в 2020 году было поставлено 1,2 млрд т).
Севморпуть — более короткая дорога между Европой и Азией, доставка грузов по нему почти на 30% быстрей. Но сообщение по нему осложняется суровым климатом и тяжелой ледовой обстановкой. В восточном секторе Севморпути толщина льда зимой превышает 4 метра. Поэтому, несмотря на некоторое потепление климата в Арктике, проход по этому маршруту пока возможен только с мая по декабрь.
При внедрении цифровых технологий появится возможность управления рисками, считает Неклюдов, напоминая также о риске пиратства, например, при морской доставке нефти в Восточную Азию через Малаккский пролив. «Страховка от рисков пиратства сопоставима с дополнительными страховыми платежами при проходе по Севморпути, и по мере того, как маршрут в Арктике будет развиваться, страховые тарифы ожидаемо будут снижаться», — заключил глава «Русатом Карго».
Глава транспортно-логистического холдинга «Совфрахт» Дмитрий Пурим ранее называл «беспочвенными» разговоры о том, что СМП может стать альтернативой Суэцкому каналу. «Наверное, может, но для этого должен растаять лед», — говорил он.
Что везут через Суэцкий канал
По данным Минэнерго США, Суэцкий канал длиной в 190 км и шириной в 205 м в последние годы приобрел важную роль в качестве маршрута для транзита российской нефти. Поставки нефти и нефтепродуктов из России обеспечили самую крупную долю — 24% — в нефтяном трафике через канал в южном направлении (преимущественно в Азию) в 2018 году.
С начала 2021 года Россия была крупнейшим экспортером нефти и нефтепродуктов по Суэцкому каналу — в среднем 546 тыс. барр. в сутки, указывает Vortexa. На втором месте Саудовская Аравия (410 тыс. барр.), на третьем — Ирак (400 барр. в день).
Суэцкий канал также является главным маршрутом для поставки нефти с Ближнего Востока в Европу и США — ежедневно через него проходит около 600 тыс. барр. нефти. Обратно по каналу идут мазут и нафта. Путь танкера с ближневосточной нефтью до итальянских нефтеперерабатывающих заводов обычно занимает около 14 дней, говорит аналитик Vortexa Артур Ричье.
По данным американского Управления энергетической информации, на маршрут через Суэцкий канал приходится 10% морских перевозок нефти в мире и 8% сжиженного природного газа (СПГ). Но по Суэцкому каналу поставляются не только энергетические товары. В 2019 году через канал прошло почти 18,9 тыс. судов (в среднем 52 в сутки), из них 27% — танкеры, 28% — контейнеровозы, следует из информации Управления Суэцкого канала. Доход в виде платы за использование канала приносит Египту примерно $6 млрд в год.