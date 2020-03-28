Мишустин распорядился полностью закрыть границы России

Исключения предусмотрены в нескольких случаях, например для жителей ЛНР и ДНР с российскими паспортами

Российско-китайская граница в Забайкалье (Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин в рамках борьбы с распространением коронавируса поручил закрыть российские границы. Соответствующее распоряжение размещено на сайте правительства.

«С 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2020 г. временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы», — говорится в документе.

Ограничение не коснется следующих категорий россиян:

дипломатов и сотрудников официальных представительств России при международных организациях, должностных лиц постоянного комитета Союзного государства России и Белоруссии и членов их семей;

водителей грузовиков, членов экипажей речных судов, поездных и локомотивных бригад международного сообщения, а также персонала, определенного международными соглашениями России в сфере железнодорожного транспорта;

работников межправительственной фельдъегерской связи, членов официальных делегаций и курьеров дипломатической связи, которые при выезде из России предоставят подтверждающие их статус документы;

тех, кто выезжает из России в связи со смертью близкого родственника. Они будут обязаны предъявить копию свидетельства или справки о смерти, а также документ, подтверждающий степень родства;

жителей Калининградской области, следующих домой из другой части России на поезде и обратно;

жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, имеющих российский паспорт.

Также мера не коснется иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных со второго по пятый абзац п. 2, а также в п. 2 (1) и п. 5 (1) распоряжения правительства от 16 марта 2020 года № 635-р, а именно: