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Правительство обсудило ограничение передвижений по России

Отдельные регионы страны уже объявили об ограничениях в работе транспорта либо на передвижение по территории. В России выявили более тысячи заразившихся COVID-19
Фото: Андрей Любимов / РБК

Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России, а также остановки пассажирских авиационных и железнодорожных перевозок, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник. Источник РБК, близкий к правительству, это подтвердил.

Пресс-служба правительства не подтвердила и не опровергла эти данные, передало «РИА Новости».

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Отдельные регионы России уже начали вводить ограничения на передвижения на своей территории. Так, в среду, 25 марта, губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился ограничить выезд граждан за пределы муниципальных образований. Исключение может быть сделано только для неотложных поездок.

Позже в пятницу, 27 марта, в Карелии власти объявили о приостановке работы всего общественного транспорта. Мера будет действовать с 29 марта по 4 апреля. Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал общественный транспорт одним из главных источников распространения инфекции. Он пояснил, что многие из тех жителей Карелии, которые недавно вернулись в регион из-за границы, не соблюдают режим самоизоляции. «Со всей ответственностью отношу нашу республику к зоне особого риска», — подчеркнул Парфенчиков.

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Сахалинская область ограничила количество рейсов, прибывающих в область с материка. С 28 марта останется только один рейс в день в Москву, а также по одному рейсу в Новосибирск, Хабаровск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский. Все пассажиры, которые прибывают в область, будут проходить обязательное тестирование на коронавирус и двухнедельных карантин.

По данным на 28 марта, в России зарегистрировано 1264 случаев заражения коронавирусом, большая часть из которых выявлена в Москве (817).  Пожилым и людям с хроническими заболеваниями, которые больше всего подвержены негативному воздействию вируса, предписано оставаться дома. Регионы России ограничили работу кафе, ресторанов, театров, торгово-развлекательных центров. Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей, президент Владимир Путин призвал всех жителей России как можно меньше посещать общественные места в это время.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Авторы: Петр Канаев, Мария Лисицына
Теги: транспорт, авиасообщение, железнодорожное сообщение, коронавирус
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