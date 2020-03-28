Правительство обсудило ограничение передвижений по России

Отдельные регионы страны уже объявили об ограничениях в работе транспорта либо на передвижение по территории. В России выявили более тысячи заразившихся COVID-19

Фото: Андрей Любимов / РБК

Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России, а также остановки пассажирских авиационных и железнодорожных перевозок, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник. Источник РБК, близкий к правительству, это подтвердил.

Пресс-служба правительства не подтвердила и не опровергла эти данные, передало «РИА Новости».

Отдельные регионы России уже начали вводить ограничения на передвижения на своей территории. Так, в среду, 25 марта, губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился ограничить выезд граждан за пределы муниципальных образований. Исключение может быть сделано только для неотложных поездок.

Позже в пятницу, 27 марта, в Карелии власти объявили о приостановке работы всего общественного транспорта. Мера будет действовать с 29 марта по 4 апреля. Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал общественный транспорт одним из главных источников распространения инфекции. Он пояснил, что многие из тех жителей Карелии, которые недавно вернулись в регион из-за границы, не соблюдают режим самоизоляции. «Со всей ответственностью отношу нашу республику к зоне особого риска», — подчеркнул Парфенчиков.