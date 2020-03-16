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СМИ узнали о планах властей закрыть границы России из-за коронавируса

По информации источников «Коммерсанта», объявить о новой мере могут уже 18 марта
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Российские власти планируют закрыть границы страны на фоне эпидемии нового коронавируса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников в госструктурах.

По их информации, объявить об этом могут уже через два дня, 18 марта. Однако когда решение вступит в силу, собеседники издания не уточнили. По словам одного из них, запрет на въезд не коснется россиян и тех, кто имеет вид на жительство в стране.

Другой источник отметил, что проект также предусматривает возможное ограничение выезда россиян за границу.

Правительство подготовило проект о запрете въезда иностранцам в Россию
Общество

Материал дополняется.

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус
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