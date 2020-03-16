Вирус из Китая , 16 мар, 21:16
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СМИ узнали о планах властей закрыть границы России из-за коронавируса
По информации источников «Коммерсанта», объявить о новой мере могут уже 18 марта
Российские власти планируют закрыть границы страны на фоне эпидемии нового коронавируса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников в госструктурах.
По их информации, объявить об этом могут уже через два дня, 18 марта. Однако когда решение вступит в силу, собеседники издания не уточнили. По словам одного из них, запрет на въезд не коснется россиян и тех, кто имеет вид на жительство в стране.
Другой источник отметил, что проект также предусматривает возможное ограничение выезда россиян за границу.
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