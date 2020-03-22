Росавиация распространила ограничения по перелетам на Турцию и Таиланд

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Росавиация подготовила перечень направлений, по которым разрешается совершать только рейсы из Москвы. Источник, близкий к ведомстве, передал РБК внутренний документ Росавиации. Второй источник, также близкий к ведомству, подтвердил его подлинность. Ограничения начинают действовать с полуночи 23 марта.

Официально представитель Росавиации подтвердил РБК, что с 23 марта вводятся ограничения на рейсы в Турцию. По его словам, с полуночи сохраняются регулярные полеты Москва-Стамбул, чартерные — при условии перевозки граждан России, до полного их вывоза.

В список попали, среди прочего, Австралия (Сидней), Аргентина (Буэнос-Айрес), Белоруссия (Минск), Вьетнам (Ханой), Греция (Афины), Доминиканская республика (Пунта-Кана), Израиль (Тель-Авив), ОАЭ (Дубай), Япония (Токио), Таиланд (Бангкок).

Чартеры в страны, входящие в список, будут выполняться до полного вывоза российских граждан на родину и иностранных граждан в страну их гражданства.

Турция — главное зарубежное направление, куда выезжают на отдых российские туристы. По данным погранслужбы ФСБ, в апреле-июне 2019 года в Турцию на отдых, с частными и деловыми целями, для учебы или прохождения лечения выехало 2,4 млн россиян, из них 1,8 млн туристов (учитываются все пересечения границы — воздушные, сухопутные, водные). За весь 2019 год страну посетило 6,9 млн россиян, из них 5,3 млн-туристы.