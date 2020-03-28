Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии

Советами медиков поделилось Управделами президента. Врачи дали общие рекомендации, а также советы людям, которые страдают диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями

Управление делами президента (УДП) опубликовало в соцсетях «Вконтакте» и Instagram видеоролики с советами врачей о том, как защититься от коронавирусной инфекции COVID-19.

Врач-инфекционист ФБГУ «Поликлиника № 4» УДП Ольга Ермакова рассказала, что вирус передается воздушно-капельным путем, либо контактно-бытовым (когда возбудитель попадает на окружающие предметы). Для того, чтобы уберечь себя от инфекции, Ермакова посоветовала носить в закрытых помещениях маски и не трогать лицо, мыть руки и обрабатывать их антисептиком, а также использовать солевые аптечные растворы для промывания носа.

Среди зараженных коронавирусной инфекцией часто встречаются диабетики, рассказала главный внештатный специалист-эндокринолог УДП Дарья Ладыгина. По ее словам, таким больным следует соблюдать общие меры профилактики и режима карантина, но запастись инсулиновыми препаратами. Она рекомендовала им соблюдать диету, пить больше воды и проверять уровень сахара в крови не менее четырех раз в день.

Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями во время пандемии нужно «не нарушать порядок приема назначенных препаратов», так как это может усугубить течение болезни, заявил главный внештатный специалист-кардиолог УДП Никита Ломакин. Он подчеркнул, что эти препараты никак не связаны с инфекцией и не взаимодействуют с вирусом.

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