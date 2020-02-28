ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса до «очень высокой»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила риск распространения коронавируса COVID-19 как «очень высокий», а также дала рекомендации, как не заразиться

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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что риск распространения коронавирусной инфекции «очень высок на глобальном уровне». Текст его брифинга для СМИ доступен на сайте организации.

«Наши эпидемиологи постоянно следят за ситуацией, и теперь мы повысили нашу оценку риска распространения COVID-19 (Corona VIrus Disease 2019. — РБК) с высокого до самого высокого», — отметил он.

По его словам, растущее число случаев заражения в последние дни, безусловно, вызывает озабоченность. Гебрейесус привел последние сводки ВОЗ о заболевших в 49 странах по всему миру: за последние 24 часа в Китае было выявлено 329 новых случаев (всего с конца декабря — 78 959 человек, включая 2791 скончавшихся), за пределами материкового КНР, в том числе европейских странах, заразились 4351 человек, 67 умерли.

«Пока у нас есть шанс сдержать распространение коронавируса, если будут предприняты активные действия для раннего выявления заболевания, изоляции и ухода за пациентами и отслеживания контактов с зараженными людьми», — отметил глава ВОЗ. Гебрейесус уточнил, что сегодня более 20 стран занимаются разработкой вакцин от коронавируса, а результаты первых испытаний ожидаются уже через несколько недель.