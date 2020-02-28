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ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса до «очень высокой»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила риск распространения коронавируса COVID-19 как «очень высокий», а также дала рекомендации, как не заразиться
Фото: Ahn Young-joon / AP

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что риск распространения коронавирусной инфекции «очень высок на глобальном уровне». Текст его брифинга для СМИ доступен на сайте организации.

«Наши эпидемиологи постоянно следят за ситуацией, и теперь мы повысили нашу оценку риска распространения COVID-19 (Corona VIrus Disease 2019. — РБК) с высокого до самого высокого», — отметил он.

По его словам, растущее число случаев заражения в последние дни, безусловно, вызывает озабоченность. Гебрейесус привел последние сводки ВОЗ о заболевших в 49 странах по всему миру: за последние 24 часа в Китае было выявлено 329 новых случаев (всего с конца декабря — 78 959 человек, включая 2791 скончавшихся), за пределами материкового КНР, в том числе европейских странах, заразились 4351 человек, 67 умерли.

«Пока у нас есть шанс сдержать распространение коронавируса, если будут предприняты активные действия для раннего выявления заболевания, изоляции и ухода за пациентами и отслеживания контактов с зараженными людьми», — отметил глава ВОЗ. Гебрейесус уточнил, что сегодня более 20 стран занимаются разработкой вакцин от коронавируса, а результаты первых испытаний ожидаются уже через несколько недель.

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«Ваш риск [заражения] зависит от того, где вы живете, вашего возраста и общего состояния здоровья», — отметил глава ВОЗ. Он также обратил внимание на то, что пока эффективного средства для лечения болезни нет, людям необходимо самим защищать себя от коронавируса:

  • протирать руки анисептическими салфетками и гелями и мыть их с мылом: «Прикосновение к лицу после контакта с загрязненными поверхностями или больными людьми — один из способов передачи вируса»;
  • регулярно обрабатывать все поверхности в офисе и доме, например кухонные и рабочие столы, дезинфицирующими средствами;

  • убедиться, что вся информация о коронавирусной инфекции поступает из надежных источников — регионального и национального агентства здравоохранения или ВОЗ. Следует знать и симптомы: болезнь начинается с высокой температуры и сухого кашля, а не насморка;

  • в случае жара и кашля лучше отказаться от путешествий, если же симптомы появились в полете, немедленно сообщить об этом экипажу. Сразу же по возвращении домой обратиться к врачу;

  • кашлять и чихать следует в салфетку, после чего утилизировать ее и вымыть руки;

  • в особой зоне риска находятся люди старше 60 лет, у которых уже есть хронические проблемы со здоровьем — сердечно-сосудистые или респираторные заболевания, а также сахарный диабет;

  • при плохом самочувствии и в частности при одышке лучше оставаться дома и вызвать врача;

  • заболев, необходимо находиться в своем жилище, есть, пить и спать отдельно от других членов семьи и использовать свою посуду и столовые приборы.

Ранее в ВОЗ заявили, что тяжелая пневмония, вызываемая коронавирусом, обладает потенциалом пандемии, однако пока ситуация с распространением инфекции не достигла такого уровня. «То, что мы видим, — вспышки эпидемии в различных частях света. Использование слова «пандемия» сейчас не соответствует фактам», — пояснил Гебрейесус.

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Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в декабре прошлого года в китайской провинции Хубэй. По последним данным, его жертвами стали 2868 человек, число зараженных превысило 83,7 тыс. За пределами КНР самая тяжелая ситуация наблюдается в Италии: в стране заболели более 650 человек, 17 умерли, несколько городов закрыто на карантин, а туристы из России начали отказываться от путевок в эту страну.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: коронавирус, ВОЗ
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