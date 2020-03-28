В Хабаровском крае у семи человек предварительно выявили коронавирус

В Хабаровском крае у семи человек, госпитализированных с ОРВИ, первичные тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 дали положительный результат. Об этом говорится в сообщении краевого Минздрава в Instagram.

Их анализы направили на подтверждение.

В ведомстве сообщили, что в инфекционном госпитале находятся пять пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние одного из них оценивается как стабильно тяжелое.

В изолятор поместили 11 человек, которые близко контактировали с зараженными, у них признаков заболевания нет, добавили в Минздраве.