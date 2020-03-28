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В Хабаровском крае у семи человек предварительно выявили коронавирус

В Хабаровском крае у семи человек, госпитализированных с ОРВИ, первичные тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 дали положительный результат. Об этом говорится в сообщении краевого Минздрава в Instagram. 

Их анализы направили на подтверждение. 

В ведомстве сообщили, что в инфекционном госпитале находятся пять пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние одного из них оценивается как стабильно тяжелое.

Общее число зараженных коронавирусом в России превысило 1 тыс. человек
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В изолятор поместили 11 человек, которые близко контактировали с зараженными, у них признаков заболевания нет, добавили в Минздраве.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировали 1036 случаев коронавируса. Большинство из них выявили в Москве. В столице умерли четыре пациента, у которых диагностировали COVID-19.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Хабаровский край, коронавирус
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