В Москве умер четвертый пациент с коронавирусом

По данным оперштаба, у 56-летней пациентки отсутствовало легкое после лечения онкологии. В больницу она поступила с пневмонией и умерла от легочной и сердечно-сосудистой недостаточности

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Москве скончался четвертый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает столичный департамент здравоохранения со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В больницу 56-летняя пациентка поступила с левосторонней пневмонией. После перенесенного онкологического заболевания у нее отсутствовало одно легкое. Как отмечает оперштаб, женщина умерла, в частности, от легочной и сердечно-сосудистой недостаточности.

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли

Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

К 27 марта в России зарегистрировали 1036 случае коронавируса. Большинство из них выявили в Москве. Ранее сообщалось о смертях трех пациентов с подтвержденным коронавирусом. Двум из них было 88 лет и 73 года, оперштаб утверждал, что у них были «сопутствующие патологии», но не сообщал детали. Позже стало известно еще об одной смерти пациента с коронавирусом, на этот раз никаких подробностей о жертве заболевания не сообщали.

На прошлой неделе власти Москвы и Подмосковья обязали людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля. Выходить из дома им предложили только при крайней необходимости: в магазин или аптеку. Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал провести это время на даче.