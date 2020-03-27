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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве умер четвертый пациент с коронавирусом

По данным оперштаба, у 56-летней пациентки отсутствовало легкое после лечения онкологии. В больницу она поступила с пневмонией и умерла от легочной и сердечно-сосудистой недостаточности
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Москве скончался четвертый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает столичный департамент здравоохранения со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В больницу 56-летняя пациентка поступила с левосторонней пневмонией. После перенесенного онкологического заболевания у нее отсутствовало одно легкое. Как отмечает оперштаб, женщина умерла, в частности, от легочной и сердечно-сосудистой недостаточности.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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К 27 марта в России зарегистрировали 1036 случае коронавируса. Большинство из них выявили в Москве. Ранее сообщалось о смертях трех пациентов с подтвержденным коронавирусом. Двум из них было 88 лет и 73 года, оперштаб утверждал, что у них были «сопутствующие патологии», но не сообщал детали. Позже стало известно еще об одной смерти пациента с коронавирусом, на этот раз никаких подробностей о жертве заболевания не сообщали.

На прошлой неделе власти Москвы и Подмосковья обязали людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля. Выходить из дома им предложили только при крайней необходимости: в магазин или аптеку. Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал провести это время на даче.

Кроме того, людям старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания, власти пообещали разовую материальную помощь. В Москве им выплатят 4 тыс. рублей, половину из которых направят авансом, а другую часть — по окончании режима самоизоляции, то есть после 14 апреля. В Подмосковье материальная помощь составит 3 тыс. руб. и будет выплачиваться на тех же условиях, что и в столице.

Теги: Москва, коронавирус
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