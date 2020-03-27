Минздрав назвал проходящие клинические испытания препараты от вируса

Сейчас на заболевших COVID-19 испытывают три препарата, которые предположительно помогают излечить заболевание. Пока эффективность всех лекарственных средств достоверно не подтверждена

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Сейчас проходят клинические испытания трех препаратов от коронавируса — это умифеновир, ремдесивир и фавипиравир. Об этом говорится в методических рекомендациях Минздрава.

«Среди препаратов, которые находятся на стадии клинических

испытаний у пациентов с COVID-19, можно отметить также умифеновир,

ремдесивир, фавипиравир», — говорится в рекомендациях.

Минздрав, ссылаясь на уже имеющийся международный опыт лечения COVID-19, указывает, что можно выделить несколько препаратов, которые в комбинации можно применять для борьбы с инфекцией. К ним относятся

лопинавир+ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, а также препараты

интерферонов, говорится в рекомендациях. При этом, отмечают в Минздраве, «имеющиеся на сегодня сведения о результатах лечения с применением данных препаратов не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности». Их применение допустимо лишь при решении лечебной комиссии.