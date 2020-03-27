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Песков подтвердил случай заражения коронавирусом в Кремле

Заболевший не контактировал с президентом, сказал его пресс-секретарь. О выявлении инфицированных в администрации и в Управделами президента накануне сообщали источники РБК
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что среди сотрудников Кремля есть заболевший коронавирусом, передает корреспондент РБК. Песков добавил, что заболевший не контактировал с Владимиром Путиным.

«Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса, это действительно соответствует действительности. Принимают все необходимые санитарно-эпидемиологические меры», — сказал Песков. «Это лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности», — добавил он. «Мне известно об одном случае, я могу один подтвердить. О втором мне неизвестно», — пояснил пресс-секретарь, а на вопрос, контактировал ли заболевший с президентом, ответил: «Нет».

Журналисты также напомнили Пескову, что он ходил на день рождения Аллы Крутой, где также присутствовал певец Лев Лещенко, которого госпитализировали с диагнозом коронавирус. «Да, я был, но Лещенко не видел. Но уже тогда никто особенно за руку не здоровался», — ответил представитель Кремля.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Накануне, 26 марта, источники РБК рассказали, что в администрации президента после первичного тестирования выявлены чиновники с подозрением на коронавирус. Оценки источников разошлись, один сообщил о двух случаях, другой — что ему известно только об одном. Еще два собеседника РБК рассказали, что заражение выявлено еще и у сотрудника Управления делами президента.

Авторы: Владислав Гордеев, Полина Химшиашвили
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В администрации и Управделами президента выявили случаи коронавируса
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