Россия внесла в ГА ООН проект резолюции о борьбе с коронавирусом

Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН инициативу о принятии декларации о солидарности в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на сайте российского постпредства при ООН.

Документ предусматривает признание лидирующей роли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией. В качестве одной из мер странам предлагается вести сотрудничество друг с другом и с ВОЗ, в том числе для выработки способов борьбы с распространением и лечением коронавируса.

В проекте также содержится призыв оказывать помощь наиболее пострадавшим государствам. В свою очередь, развивающимся странам рекомендовано отказаться от торговых войн и применения односторонних санкций, принятых в обход Совета Безопасности ООН. Кроме того, инициатива предусматривает отказ от дискриминации государств, народов и физических лиц в связи с пандемией, противодействие финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости, а также признание необходимости распространения достоверной и научно-обоснованной информации о пандемии.

Российская делегация в ООН приступила к сбору комментариев к своей инициативе.

Отмечается, что проект документа основан на принципе Устава ООН о сотрудничестве государств, отраженном в Декларации ООН о принципах международного права 1970 года.

25 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о начале реализации глобальной программы помощи бедным странам в борьбе против пандемии коронавируса. В рамках реализации программы из Центрального фонда ООН по чрезвычайному реагированию были выделены $60 млн. Средства пойдут на доставку продовольствия, работу миссий ВОЗ и перевозку медицинского персонала и оборудования.