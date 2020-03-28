Власти Москвы уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

В департаменте соцзащиты рассказали, что пожилым людям, которые не соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса, не выплатят вторую часть материальной помощи в размере 2 тыс. руб.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Пенсионеры, которые нарушили режим самоизоляции из-за нового типа коронавируса, лишатся второй части материальной помощи в размере 2 тыс. руб. Об этом РБК рассказали в московском департаменте соцзащиты.

Всех жителей Москвы старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями обязали соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля. Выходить на улицу им предложили только в случае крайней необходимости. В качестве поддержки и компенсации дополнительных расходов власти утвердили для разовую материальную помощь в размере 4 тыс. руб. Первая часть из них была начислена авансом, а вторая — по окончании режима при условии его соблюдения. По данным мэрии, в Москве выплаты получили более 1,6 млн человек.

Как пояснили РБК в департаменте, тотального контроля за пенсионерами не будет. Однако нарушителей режима самоизоляции можно вычислить в том числе при помощи системы видеонаблюдения. В ведомстве подчеркнули, что призывают пожилых москвичей соблюдать карантин для собственной безопасности.

Помогать пожилым москвичам, которые должны оставаться дома, будут добровольцы, рассказали в департаменте. В настоящий момент в проекте участвуют 800 человек — это волонтеры некоммерческих организаций, которые помогали проживающим в пансионатах ветеранов труда и психо-неврологических интернатах, и выпускники Школы социального волонтерства центра «Моя карьера».