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Власти Москвы уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

В департаменте соцзащиты рассказали, что пожилым людям, которые не соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса, не выплатят вторую часть материальной помощи в размере 2 тыс. руб.
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Пенсионеры, которые нарушили режим самоизоляции из-за нового типа коронавируса, лишатся второй части материальной помощи в размере 2 тыс. руб. Об этом РБК рассказали в московском департаменте соцзащиты.

Всех жителей Москвы старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями обязали соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля. Выходить на улицу им предложили только в случае крайней необходимости. В качестве поддержки и компенсации дополнительных расходов власти утвердили для разовую материальную помощь в размере 4 тыс. руб. Первая часть из них была начислена авансом, а вторая — по окончании режима при условии его соблюдения. По данным мэрии, в Москве выплаты получили более 1,6 млн человек.

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Как пояснили РБК в департаменте, тотального контроля за пенсионерами не будет. Однако нарушителей режима самоизоляции можно вычислить в том числе при помощи системы видеонаблюдения. В ведомстве подчеркнули, что призывают пожилых москвичей соблюдать карантин для собственной безопасности.

Помогать пожилым москвичам, которые должны оставаться дома, будут добровольцы, рассказали в департаменте. В настоящий момент в проекте участвуют 800 человек — это волонтеры некоммерческих организаций, которые помогали проживающим в пансионатах ветеранов труда и психо-неврологических интернатах, и выпускники Школы социального волонтерства центра «Моя карьера».

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Волонтеры будут работать во всех районах Москвы, в их задачи входит доставка лекарств, продуктов питания, товаров первой необходимости и корма для животных, а также выгул собак, вынос мусора, оказание психологической помощи по телефону. Перед тем, как стать участниками проекта, они проходят онлайн-собеседование с психологом, проверку (тех, кто в течение последних 14 дней был за границей, к проекту не допускают) и программу обучения.

Департамент отметил, что волонтеры получат бейджи с символикой проекта, чтобы пожилые люди могли отличить их от мошенников. Чтобы проверить личность волонтера, нужно позвонить по телефону +7 (495) 633-63-83.

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Как ранее сообщил мэр Сергей Собянин, на обязательный режим самоизоляции должны перейти 1,9 млн пожилых и хронически больных москвичей. 25 марта для лиц старше 65 лет отменили бесплатный проезд в общественном транспорте. Аналогичные меры ввели власти Подмосковья. 26 марта в пресс-службе Росгвардии рассказали, что сотрудники ведомства провели в Москве акцию, в ходе которой «при виде лиц преклонного возраста подходили к ним и напоминали, что есть коронавирус». Также они просили пожилых не выходить из дома без необходимости и раздавали памятки по профилактике заболевания.

Собянин также призвал всех москвичей остаться дома и не выходить без крайней необходимости в ближайшие девять дней — с 28 марта по 5 апреля. Следующая неделя в России объявлена нерабочей. В столице в это время будут закрыты все развлекательные заведения, парки, салоны красоты, кафе и рестораны, непродовольственные магазины. Мэр уточнил, что зоомагазины и салоны связи продолжат работу.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Авторы: Евгения Кузнецова, Наталия Анисимова
Теги: Москва, пенсионеры, карантин, коронавирус
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