Власти Москвы назвали число получивших деньги из-за карантина пенсионеров

В Москве более 1,6 млн пенсионеров получили выплаты за соблюдение режима самоизоляции из-за нового типа коронавируса. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, говорится в сообщении оперативного штаба.

Средства выделяют жителям города старше 65 лет, отметила она. По ее словам, эти выплаты полагаются как работающим, так и неработающим пенсионерам. Ракова сообщила, что деньги начисляют на счет, куда приходит пенсия и другие социальные выплаты.

«Остальные жители в возрасте старше 65 лет также получат положенные выплаты в ближайшее время», — сказала заммэра. «Отмечу, что выплата полагается как работающим, так и неработающим пенсионерам. Остальные жители в возрасте старше 65 лет также получат положенные выплаты в ближайшее время», — сказала Ракова.

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