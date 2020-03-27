Собянин разрешил работу салонов связи и зоомагазинов на выходной неделе

Ранее власти Москвы объявили, что на нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля будут закрыты бары, кафе, рестораны, непродуктовые магазины, салоны красоты и другие учреждения

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Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что в период с 28 марта по 5 апреля, когда в столице будут действовать ограничения в рамках мер по борьбе с коронавирусом, продолжат свою работу салоны связи и зоомагазины. Новые поправки к указу о режиме повышенной готовности от 5 марта опубликованы на сайте мэра.

«В перечень товаров первой необходимости, которые могут продаваться в нерабочую неделю, включен сжиженный природный газ», — написал также Собянин на своем сайте.

Ранее столичные власти решили, что под временное закрытие подпадут магазины розничной торговли, за исключением аптек и магазинов, которые продают продовольствие и товары первой необходимости. Собянин также указывал, что в нерабочую неделю будут закрыты ВДНХ, Центральный парк культуры им. Горького, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», парк «Зарядье», ПКиО «Сокольники», музей-усадьба «Кусково». Вслед за этим работу ресторанов, кафе и других общественных мест решили приостановить и в Московской области.

Позже председатель правительства Михаил Мишустин призвал распространить на все регионы России действующие в Москве и Подмосковье меры.