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Собянин разрешил работу салонов связи и зоомагазинов на выходной неделе

Ранее власти Москвы объявили, что на нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля будут закрыты бары, кафе, рестораны, непродуктовые магазины, салоны красоты и другие учреждения
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что в период с 28 марта по 5 апреля, когда в столице будут действовать ограничения в рамках мер по борьбе с коронавирусом, продолжат свою работу салоны связи и зоомагазины. Новые поправки к указу о режиме повышенной готовности от 5 марта опубликованы на сайте мэра.

«В перечень товаров первой необходимости, которые могут продаваться в нерабочую неделю, включен сжиженный природный газ», — написал также Собянин на своем сайте.

Ранее столичные власти решили, что под временное закрытие подпадут магазины розничной торговли, за исключением аптек и магазинов, которые продают продовольствие и товары первой необходимости. Собянин также указывал, что в нерабочую неделю будут закрыты ВДНХ, Центральный парк культуры им. Горького, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», парк «Зарядье», ПКиО «Сокольники», музей-усадьба «Кусково». Вслед за этим работу ресторанов, кафе и других общественных мест решили приостановить и в Московской области.

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Позже председатель правительства Михаил Мишустин призвал распространить на все регионы России действующие в Москве и Подмосковье меры.

Президент Владимир Путин 25 марта объявил нерабочим период с 28 марта по 5 апреля с сохранением зарплат. Работать, по словам Путина, будут продуктовые магазины, банки, аптеки, медучреждения, все органы власти и транспорт.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Власти также запретили массовые мероприятия с числом участников более 50 человек, ввели дистанционное обучение в школах и университетах, а сотрудников предприятий рекомендовали перевести на удаленную работу. В Москве и Санкт-Петербурге закрыли фитнес-клубы и бассейны. Режим повышенной готовности ввели во всех регионах России.

По последним данным, зарегистрировано 1036 случаев заражения коронавирусом, три человека погибли. Большинство заболевших выявили в Москве.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Москва, Сергей Собянин
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