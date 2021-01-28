Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,19 (+1,15) Инвестиции, 13:32
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 92,13 (+0,91) Инвестиции, 13:32
Определились соперники молодежной сборной России в квалификации Евро-2023 Спорт, 17:58 Суд дал пять суток активисту Котову после встречи Навального во Внуково Политика, 17:55 Лукашенко заявил о готовности защищать Белоруссию «с автоматом в руках» Политика, 17:33 Роналду заподозрили в нарушении карантинных мер Спорт, 17:30 Какие технологии делают город «умнее» РБК и Минстрой, 17:24 Москва выбыла из числа мировых лидеров по росту цен на элитное жилье Недвижимость, 17:20 Омбудсмен Петербурга назвал несоразмерным применение силы к протестующим Общество, 17:16 Акция протеста в Ереване с требованием отставки Пашиняна. Видео Политика, 17:10 Структуры НЛМК Лисина потребовали от американских сталеваров $100 млн Бизнес, 17:09 Страх берет: почему страховщику нельзя просто взять и уйти в онлайн Pro, 17:08 Биткоин упал до $31 тыс., доллар вырос до ₽76. Какую валюту покупать Крипто, 17:06 В Ереване протестующие в очередной раз потребовали отставки Пашиняна Политика, 17:06 На Украине возбудили уголовное дело о «вмешательстве» в выборы США Политика, 16:56 Второй пилот: что может пойти не так в поездке и как этого избежать РБК и Porsche, 16:55
Отравление Навального ,  
0 

Омбудсмен Петербурга назвал несоразмерным применение силы к протестующим

Сотрудники полиции и участники несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального
Сотрудники полиции и участники несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального (Фото: Сергей Ермохин / ТАСС)

В Санкт-Петербурге на несогласованных акциях протеста в поддержку Алексея Навального 23 января были зафиксированы случаи несоразмерного применения силы полицией, воспрепятствования работе СМИ и нарушения прав задержанных. Об этом говорится в отчете уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова.

«При наблюдении представителей уполномоченного за соблюдением прав человека на акции зафиксированы случаи несоразмерного применения физической силы и специальных средств к гражданам, которые не оказывали сопротивления либо не могли его оказать (женщины, пожилые люди), отмечено, что у большинства сотрудников правоохранительных органов (как полиции, так и Росгвардии) нагрудные знаки, позволяющие их идентифицировать, были скрыты либо отсутствовали. Это затрудняет проведение проверки законности их действий», — говорится в отчете омбудсмена.

Video

В документе указывается, что к омбудсмену поступили более 30 жалоб на нарушения прав человека во время протестов 23 января. Среди жалоб есть и коллективные — так, к омбудсмену обратился Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области с жалобой на воспрепятствование работе журналистов. Всего омбудсмен зафиксировал 16 журналистов, к трем из них сотрудники правоохранительных органов применили силу.

Получившая удар от полицейского на акции сообщила о просьбах простить его
Политика
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

Омбудсмен также напомнил о ситуации с Маргаритой Юдиной, которую полицейский пнул ногой в живот, после чего она была госпитализирована. «Анализ видеозаписи происшествия позволяет сделать вывод об отсутствии оснований применения физической силы, перечисленных в статье 20 Федерального закона «О полиции». В частности, действия Маргариты Юдиной не носили признаков преступления или административного правонарушения, она не противодействовала законным требованиям сотрудника полиции, а выполнение возложенных на сотрудника обязанностей могло быть беспрепятственно обеспечено без применения силы к потерпевшей», — заключил Шишлов.

Читайте на РБК Pro
«Жадные и ленивые зумеры»: почему компании недовольны работой молодежи Как кредиторы отбирают у детей предпринимателей наследство Как вас попытаются обмануть в 2021-м — новые сценарии кибермошенников Магия педалей: как подражание фитнес-студиям помогло Peloton

Он отметил, что одобряет извинения полицейского, которые он принес во время визита пострадавшей в больницу, но не считает, что это снимает с него ответственность. «То, что касается признания вины, извинений и прочих смягчающих обстоятельств — это вопрос суда. Уверен, что дело должно быть возбуждено, расследовано и рассмотрено в открытом судебном заседании. Такие случаи недопустимы, нужно сделать все, чтобы они не повторялись», — заключил он.

Омбудсмен обратил внимание на несколько других случаев, где сотрудники правоохранительных органов предположительно неправомерно применили силу. Так, к нему обратились с жалобой на действия силовиков при задержании велосипедиста на площади Восстания. На опубликованной видеозаписи видно, что люди в форме избивают его ногами и дубинками, пока он лежит на земле.

Также в отчете упоминается случай одного из создателей акции «Бессмертный полк» Сергея Колотовкина — он сообщал, что при задержании ему сломали руку. Омбудсмен описывает и случай задержания несовершеннолетней с применением электрошокера.

РБК отправил запросы в управление МВД по Санкт-Петербургу и Росгвардию.

Полиция опросила пострадавших от применения силы на акции в Москве
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Несогласованные акции 23 января прошли в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. По их итогам следователи возбудили более 20 уголовных дел, в том числе о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия, призывах к массовым беспорядкам, нападениях на сотрудников правоохранительных органов. По данным правозащитной организации «ОВД-Инфо», всего по стране 23 января были задержаны 4002 человека, их них 572 в Петербурге. Официальных данных о числе задержанных власти не сообщали.

Один из наиболее резонансных случаев применения силы сотрудниками правоохранительных органов во время акций протеста произошел в Петербурге с Маргаритой Юдиной. Вечером 23 января «Фонтанка» опубликовала видео, на котором силовики уводили одного из задержанных участников акции. Юдина вышла из толпы к ним навстречу и спросила, зачем полицейские его схватили. В ответ один из них с криком «С проезжей части!» ударил женщину ногой в живот, она упала на асфальт и ударилась головой. У нее диагностировали сотрясение мозга.

На следующий день после акции силовик, ударивший Юдину, посетил ее в больнице и принес ей извинения. Он заявил, что незадолго до инцидента его «залили газом», а его забрало запотело и он не видел, что происходит. При этом на кадрах, где полицейский бьет женщину ногой, видно, что забрало на его шлеме приподнято. Женщина сказала, что прощает его. Позже она рассказала, что ее уговаривали простить обидчика. Юдина намерена обратиться в Следственный комитет. С требованием возбудить дело выступал и депутат Александр Хинштейн, однако позже он отозвал запросы в СК и Генпрокуратуру, заявив, что в деле появились факты, оправдывающие силовика.

Авторы
Георгий Тадтаев, Роман Кирьянов
Санкт-Петербург протесты омбудсмен
Материалы по теме
Дочь Славиной сообщила о вызове на допрос после акции протеста
Политика
Главы МИД стран G7 осудили задержания участников акций протеста в России
Политика
В Москве арестовали обвиняемого в нападении на полицейского на протестах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter