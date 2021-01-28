Омбудсмен Петербурга назвал несоразмерным применение силы к протестующим

Омбудсмен также напомнил о ситуации с Маргаритой Юдиной, которую полицейский пнул ногой в живот, после чего она была госпитализирована. «Анализ видеозаписи происшествия позволяет сделать вывод об отсутствии оснований применения физической силы, перечисленных в статье 20 Федерального закона «О полиции». В частности, действия Маргариты Юдиной не носили признаков преступления или административного правонарушения, она не противодействовала законным требованиям сотрудника полиции, а выполнение возложенных на сотрудника обязанностей могло быть беспрепятственно обеспечено без применения силы к потерпевшей», — заключил Шишлов.

Он отметил, что одобряет извинения полицейского, которые он принес во время визита пострадавшей в больницу, но не считает, что это снимает с него ответственность. «То, что касается признания вины, извинений и прочих смягчающих обстоятельств — это вопрос суда. Уверен, что дело должно быть возбуждено, расследовано и рассмотрено в открытом судебном заседании. Такие случаи недопустимы, нужно сделать все, чтобы они не повторялись», — заключил он.

Омбудсмен обратил внимание на несколько других случаев, где сотрудники правоохранительных органов предположительно неправомерно применили силу. Так, к нему обратились с жалобой на действия силовиков при задержании велосипедиста на площади Восстания. На опубликованной видеозаписи видно, что люди в форме избивают его ногами и дубинками, пока он лежит на земле.

Также в отчете упоминается случай одного из создателей акции «Бессмертный полк» Сергея Колотовкина — он сообщал, что при задержании ему сломали руку. Омбудсмен описывает и случай задержания несовершеннолетней с применением электрошокера.

РБК отправил запросы в управление МВД по Санкт-Петербургу и Росгвардию.

Несогласованные акции 23 января прошли в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. По их итогам следователи возбудили более 20 уголовных дел, в том числе о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия, призывах к массовым беспорядкам, нападениях на сотрудников правоохранительных органов. По данным правозащитной организации «ОВД-Инфо», всего по стране 23 января были задержаны 4002 человека, их них 572 в Петербурге. Официальных данных о числе задержанных власти не сообщали.

Один из наиболее резонансных случаев применения силы сотрудниками правоохранительных органов во время акций протеста произошел в Петербурге с Маргаритой Юдиной. Вечером 23 января «Фонтанка» опубликовала видео, на котором силовики уводили одного из задержанных участников акции. Юдина вышла из толпы к ним навстречу и спросила, зачем полицейские его схватили. В ответ один из них с криком «С проезжей части!» ударил женщину ногой в живот, она упала на асфальт и ударилась головой. У нее диагностировали сотрясение мозга.

На следующий день после акции силовик, ударивший Юдину, посетил ее в больнице и принес ей извинения. Он заявил, что незадолго до инцидента его «залили газом», а его забрало запотело и он не видел, что происходит. При этом на кадрах, где полицейский бьет женщину ногой, видно, что забрало на его шлеме приподнято. Женщина сказала, что прощает его. Позже она рассказала, что ее уговаривали простить обидчика. Юдина намерена обратиться в Следственный комитет. С требованием возбудить дело выступал и депутат Александр Хинштейн, однако позже он отозвал запросы в СК и Генпрокуратуру, заявив, что в деле появились факты, оправдывающие силовика.