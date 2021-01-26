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Адвокат заявил об ухудшении состояния получившей удар от силовика женщины

Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

Состояние 54-летней Маргариты Юдиной, которую ударил силовик на несанкционированной акции в Санкт-Петербурге, ухудшилось. Об этом сообщил адвокат Евгений Смирнов из правозащитной организации «Команда 29», который представляет интересы женщины. Юдину везут в больницу.

Вечером 23 января «Фонтанка» опубликовала видео, на котором силовики уводили одного из задержанных участников акции. Юдина вышла из толпы к ним навстречу и спросила, зачем полицейские его схватили. В ответ один из них с криком «С проезжей части!» ударил женщину ногой в живот, она упала на асфальт и ударилась головой. Юдину госпитализировали, врачи диагностировали у нее сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылка. 24 января Telegram-канал Baza передавал, что женщина находилась в реанимации в тяжелом состоянии, но позже в тот же день в больнице РБК сообщили, что пострадавшая готова к выписке.

Получившая удар от полицейского на акции сообщила о просьбах простить его
Политика
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

После того как видео с акции попало в интернет, МВД и прокуратура начали проверку. Силовик, ударивший женщину, пришел к ней в больницу с цветами и извинился. По его словам, за несколько минут до произошедшего его «залили газом», у него запотело забрало шлема и он не видел, что происходит. При этом на кадрах, попавших в Сеть, видно, что забрало у силовика поднято.

Позже Юдина рассказала, что ее уговаривали простить ударившего. В интервью «Новой газете» она сообщила, что собирается обратиться в Следственный комитет из-за случившегося. Привлечь силовика к уголовной ответственности также требовал депутат Госдумы Александр Хинштейн, но позже он отозвал свои запросы в СК и Генпрокуратуру.

В интервью 47.news Юдина рассказывала, что у нее трое детей — 15-летняя дочь и сыновья 20 и 25 лет, а семейный бюджет на четверых составляет 10 тыс. руб. С 2017 года семья находится на учете органов опеки. По словам женщины, ранее у нее хотели отобрать детей.

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Акции 23 января проходили в российских городах в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который был задержан после возвращения из Германии 17 января, а позже отправлен в СИЗО по решению суда. Они сопровождались столкновениями с полицией. Следователи завели уголовные дела, большинство из них — о насилии против представителя власти.

адвокат Санкт-Петербург митинг силовики Алексей Навальный
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