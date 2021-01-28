Полиция опросила пострадавших от применения силы на акции в Москве

«Предлагали ли мне деньги за освобождение из автозака?»

«Сотрудники полиции меня задержали, привели к автозаку, поставили врастяжку. Я замешкался на пару секунд, после чего они ударили меня головой об автозак. У меня сломались очки, появилась гематома века, открытая рана века и рассечение брови. Началось кровотечение, которое не останавливалось вплоть до приезда скорой уже в ОВД», — рассказал РБК участник акции Василий Суров.

Спустя два дня Сурову позвонили из УСБ, и во вторник он в присутствии юриста дал оперативникам объяснения. Затем Сурова отвезли на место задержания на Пушкинской площади, провели съемку и взяли с него письменное заявление. «Была пара уточняющих вопросов из разряда: «Какого цвета форма была у сотрудников?» И еще был достаточно интересный вопрос: предлагали ли мне за деньги освобождение из автозака? Все вопросы касались применения насилия со стороны силовиков. Вроде бы ничего подозрительного не было», — добавил Суров.

«Я стоял в первых рядах перед ОМОНом в сцепке — люди держались за руки, высказывали свои мнения. Я говорил: «Почему пенсионеры и ветераны едят из помоек, кого вы защищаете?» Буквально после этой фразы меня выдернул из толпы представитель силовых структур. Меня повели, я почувствовал удар резиновой дубинкой по голове и потерял сознание на некоторое время. Меня привели в чувство ударами по лицу и потащили дальше. В автобусе я сидел часа два-три. Дышать было нечем, воняло бензином, условия ужасные», — рассказал РБК Игорь Ранделин. Помимо прочего у мужчины оказалась порвана куртка. В ОВД «Марьина роща» ему вызвали скорую помощь, потом в НИИ им. Склифосовского провели компьютерную томографию и диагностировали множественные ушибы.

Спустя три дня Ранделин был вызван в УСБ. «Им было интересно все, вплоть до того, какой рукой меня выдернули из толпы. Чуть ли не какой цвет глаз был у этого полицейского — все очень подробно. Я заполнил форму, где написал, что требую возбудить уголовное дело в отношении сотрудников полиции. Мы съездили на Пушкинскую площадь в присутствии понятых, затем меня отпустили со словами «дальше наша работа», — рассказал он. «Некоторые вопросы были провокационные — они могли бы выставить меня в нехорошем свете, — провоцировал ли я сотрудников, что именно я им говорил, махал ли руками», — добавил Ранделин.

Уже после визита в УСБ к нему домой приходил участковый с профилактической беседой, во время которой интересовался, получал ли он деньги за участие в несогласованной акции и даже какой у него провайдер интернета, добавил собеседник РБК.

«Поступила команда проверять»

Источниками информации для УСБ были медучреждения, куда пострадавшие обращались, называя причиной своих травм применение к ним силы на митинге, говорит Георгий Иванов из Комитета против пыток: «Травмпункт автоматически отправляет информацию в полицию, и УСБ инициативно приглашает людей на опрос. Это очень неожиданно, и такой бурной деятельности со стороны УСБ никогда не было».

В беседах участвуют сотрудники, прикомандированные из окружных подразделений полиции для оказания помощи, добавил юрист; учитывая выезды на место задержания, речь идет об «огромном объеме работы». «К тому, как проходили опросы, у нас нет претензий: никакого давления, никаких попыток вывести на признание, что человек вышел на незаконную акцию или сам применял насилие, не было», — сказал Иванов. «Возможно, на волне с женщиной в Санкт-Петербурге поступила команда показать, что проверяются все подобные случаи», — рассуждает он.

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«После того как наша доверительница попала в больницу с травмой глаза (ее ударили о ручку автозака), на следующий же день ей позвонили из полиции и предложили прийти и дать показания», — сказал РБК старший партнер проекта «Апология протеста» адвокат Александр Передрук, добавив, что не припомнит такого интереса к избитым на митингах ранее.

Расследование дел по ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) находится в исключительной компетенции Следственного комитета, поэтому пострадавшие на митинге обращаются с заявлениями о преступлении и медицинскими документами именно туда, а не в полицию, добавил Передрук. «Но СК, насколько я понимаю, пока что не очень активно связывается с потерпевшими. По крайней мере мне об этом ничего не известно», — сказал он.

«Я, безусловно, надеюсь, что полицейские действительно хотят помочь Следственному комитету: полиция имеет право проводить осмотр места происшествия, в том числе с видеозаписью, но после проведения первичных доследственных действий обязана передать материал по подследственности в СК», — заявил адвокат.

РБК направил запрос в ГУ МВД по Москве.

Акции в поддержку Алексея Навального прошли в субботу, 23 января, по всей России. В Москве несогласованное мероприятие собрало от 4 тыс. (по данным МВД) до более чем 40 тыс. человек (по оценке агентства Reuters). Акции завершились рекордными задержаниями: по данным проекта «ОВД-Инфо», по всей России в полицию доставили 4002 человека, в том числе в Москве — 1546, что больше, чем во время митингов в июле 2019 года. В понедельник столичные суды получили 448 протоколов об административных правонарушениях со стороны участников акции. Следственный комитет по итогам акций расследует 21 уголовное дело, еще два — органы МВД.

Департамент здравоохранения Москвы сообщал, что за медпомощью после акции в столице обращались 29 человек.