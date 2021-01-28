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Полиция опросила пострадавших от применения силы на акции в Москве

Управление собственной безопасности московского главка МВД опрашивает участников акции 23 января, которым пришлось обращаться за медпомощью из-за травм. Им задают вопросы о деталях применения силы при задержаниях
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) главного управления МВД по Москве с понедельника начали опрашивать участников несогласованной акции протеста против задержания Алексея Навального, которые обращались в медучреждения с травмами из-за применения силы сотрудниками полиции. Об этом рассказали РБК юристы Комитета против пыток и проекта «Апология протеста», работающие с пострадавшими, а также сами опрошенные.

Это первый случай, когда УСБ проявляет интерес к возможным злоупотреблениям полиции на митингах. Так, после акций протеста 2019 года пострадавшие сами заявляли в УСБ об избыточном насилии, но эти жалобы оставались без движения, рассказал РБК юрист Комитета против пыток Георгий Иванов. По его словам, к среде, 27 января, в комитете было известно примерно о 15 участниках акции протеста, которых приглашали на беседы в управление. Речь идет только о применении силы сотрудниками полиции, а не Росгвардии: в отношении последних особисты МВД не уполномочены проводить проверку, уточнил юрист.

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Фотогалерея 

23 января вечером после разгона протестующих на Пушкинской площади внутри оцепления полиция опрашивала пострадавших, записывала их на камеру и фотографировала рассечения от ударов, видел корреспондент РБК.

Органы собственной безопасности занимаются борьбой с противоправной деятельностью со стороны сотрудников полиции. Как сказано на сайте ГУ МВД по Москве, деятельность УСБ направлена на «очищение органов внутренних дел от всякого рода предателей интересов службы, взяточников, нарушителей законности и прочих элементов, подрывающих авторитет полиции в глазах общества и наносящих непоправимый ущерб созданию в нашей стране демократического правового государства».

«Предлагали ли мне деньги за освобождение из автозака?»

«Сотрудники полиции меня задержали, привели к автозаку, поставили врастяжку. Я замешкался на пару секунд, после чего они ударили меня головой об автозак. У меня сломались очки, появилась гематома века, открытая рана века и рассечение брови. Началось кровотечение, которое не останавливалось вплоть до приезда скорой уже в ОВД», — рассказал РБК участник акции Василий Суров.

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Спустя два дня Сурову позвонили из УСБ, и во вторник он в присутствии юриста дал оперативникам объяснения. Затем Сурова отвезли на место задержания на Пушкинской площади, провели съемку и взяли с него письменное заявление. «Была пара уточняющих вопросов из разряда: «Какого цвета форма была у сотрудников?» И еще был достаточно интересный вопрос: предлагали ли мне за деньги освобождение из автозака? Все вопросы касались применения насилия со стороны силовиков. Вроде бы ничего подозрительного не было», — добавил Суров.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

«Я стоял в первых рядах перед ОМОНом в сцепке — люди держались за руки, высказывали свои мнения. Я говорил: «Почему пенсионеры и ветераны едят из помоек, кого вы защищаете?» Буквально после этой фразы меня выдернул из толпы представитель силовых структур. Меня повели, я почувствовал удар резиновой дубинкой по голове и потерял сознание на некоторое время. Меня привели в чувство ударами по лицу и потащили дальше. В автобусе я сидел часа два-три. Дышать было нечем, воняло бензином, условия ужасные», — рассказал РБК Игорь Ранделин. Помимо прочего у мужчины оказалась порвана куртка. В ОВД «Марьина роща» ему вызвали скорую помощь, потом в НИИ им. Склифосовского провели компьютерную томографию и диагностировали множественные ушибы.

Спустя три дня Ранделин был вызван в УСБ. «Им было интересно все, вплоть до того, какой рукой меня выдернули из толпы. Чуть ли не какой цвет глаз был у этого полицейского — все очень подробно. Я заполнил форму, где написал, что требую возбудить уголовное дело в отношении сотрудников полиции. Мы съездили на Пушкинскую площадь в присутствии понятых, затем меня отпустили со словами «дальше наша работа», — рассказал он. «Некоторые вопросы были провокационные — они могли бы выставить меня в нехорошем свете, — провоцировал ли я сотрудников, что именно я им говорил, махал ли руками», — добавил Ранделин.

Уже после визита в УСБ к нему домой приходил участковый с профилактической беседой, во время которой интересовался, получал ли он деньги за участие в несогласованной акции и даже какой у него провайдер интернета, добавил собеседник РБК.

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Фото: РБК

«Поступила команда проверять»

Источниками информации для УСБ были медучреждения, куда пострадавшие обращались, называя причиной своих травм применение к ним силы на митинге, говорит Георгий Иванов из Комитета против пыток: «Травмпункт автоматически отправляет информацию в полицию, и УСБ инициативно приглашает людей на опрос. Это очень неожиданно, и такой бурной деятельности со стороны УСБ никогда не было».

В беседах участвуют сотрудники, прикомандированные из окружных подразделений полиции для оказания помощи, добавил юрист; учитывая выезды на место задержания, речь идет об «огромном объеме работы». «К тому, как проходили опросы, у нас нет претензий: никакого давления, никаких попыток вывести на признание, что человек вышел на незаконную акцию или сам применял насилие, не было», — сказал Иванов. «Возможно, на волне с женщиной в Санкт-Петербурге поступила команда показать, что проверяются все подобные случаи», — рассуждает он.

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«После того как наша доверительница попала в больницу с травмой глаза (ее ударили о ручку автозака), на следующий же день ей позвонили из полиции и предложили прийти и дать показания», — сказал РБК старший партнер проекта «Апология протеста» адвокат Александр Передрук, добавив, что не припомнит такого интереса к избитым на митингах ранее.

Расследование дел по ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) находится в исключительной компетенции Следственного комитета, поэтому пострадавшие на митинге обращаются с заявлениями о преступлении и медицинскими документами именно туда, а не в полицию, добавил Передрук. «Но СК, насколько я понимаю, пока что не очень активно связывается с потерпевшими. По крайней мере мне об этом ничего не известно», — сказал он.

«Я, безусловно, надеюсь, что полицейские действительно хотят помочь Следственному комитету: полиция имеет право проводить осмотр места происшествия, в том числе с видеозаписью, но после проведения первичных доследственных действий обязана передать материал по подследственности в СК», — заявил адвокат.

РБК направил запрос в ГУ МВД по Москве.

Акции в поддержку Алексея Навального прошли в субботу, 23 января, по всей России. В Москве несогласованное мероприятие собрало от 4 тыс. (по данным МВД) до более чем 40 тыс. человек (по оценке агентства Reuters). Акции завершились рекордными задержаниями: по данным проекта «ОВД-Инфо», по всей России в полицию доставили 4002 человека, в том числе в Москве — 1546, что больше, чем во время митингов в июле 2019 года. В понедельник столичные суды получили 448 протоколов об административных правонарушениях со стороны участников акции. Следственный комитет по итогам акций расследует 21 уголовное дело, еще два — органы МВД.

Департамент здравоохранения Москвы сообщал, что за медпомощью после акции в столице обращались 29 человек.

Авторы
Маргарита Алехина, Александр Атасунцев
ГУ МВД по Москве МВД акции протеста Алексей Навальный
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