Получившая удар от полицейского на акции сообщила о просьбах простить его

За полицейского, который ударил женщину на митинге ногой в живот, «целый день просили», сообщила пострадавшая. По словам женщины, чтобы к ней мог прийти полковник, ее перевели из реанимации в палату

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Жительница Санкт-Петербурга Маргарита Юдина, которую полицейский во время несанкционированного митинга 23 января сбил с ног ударом в живот, сообщила, что ее уговаривали простить мужчину. Об этом она рассказала в интервью порталу 47 news.

«За него целый день просили. Из реанимации меня в палату перевели, чтобы полковник мог прийти. Уговаривали простить; он, говорят, самый лучший. Потом корреспондента запустили, я растерялась», — сказала пострадавшая.

Женщина добавила, что она «человек мягкий — простила». «А теперь вот думаю, надо было мне сказать: когда всех политзаключенных выпустите, тогда и прощу», — поделилась пострадавшая.

По словам женщины, задержанные, за которых она вступилась, «как птенчики стояли, ничего плохого не делали, а тут эти коршуны налетели». «Потом — летит нога, а дальше все в тумане. Очнулась в больнице, но все равно толком не понимала, полушоковое состояние», — сказала она.

В разговоре с РБК Юдина рассказала, что перед тем, как ее перевели из реанимации, к ней приходили двое полицейских и извинялись за коллегу. «И на следующий день перевели без одежды и телефона в палату, там они пробыли у меня практически до нашего отъезда в Лугу, где я живу. Заходил и омоновец, он был в маске по самые глаза — тот ли это самый, уверенности нет. При этом рядом с моей палатой дежурил полицейский», — сказала она.