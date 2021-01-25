Получившая удар от полицейского на акции сообщила о просьбах простить его

По словам женщины, полицейские очень настойчиво просили простить ударившего ее полицейского. Позже в палату зашли журналисты и тоже начали спрашивать, прощает ли она силовика.
«Полицейские говорили, что это очень хороший парень, но в него до этого якобы попали снежком и прыснули в лицо перцовым баллончиком. Поэтому он не видел ничего. Поскольку я была в шоке и практически не спала ночь в реанимации, я поверила ему, а потом уже сообразила, что никто из протестующих «перцовку» не применял, это была ложь. По мере возвращения памяти я также вспомнила, что он смотрел мне в глаза, когда шел на меня», — объяснила Юдина.
Пострадавшая рассказала, что сейчас находится дома, чувствует себя плохо: болит спина и ребро, ходьба дается с трудом. Она добавила, что правозащитники уже написали заявление на полицейского.
РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Полицейский ударил женщину во время несогласованного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Петербурге 23 января. На видео, которое опубликовала «Фонтанка», силовики уводили задержанного. Женщина вышла к ним навстречу и спросила, зачем полицейские его схватили. В ответ один из них с криком «С проезжей части!» ударил женщину ногой в живот, она упала на асфальт.
Пострадавшей оказалась 54-летняя петербурженка Маргарита Юдина. Около полудня 24 января в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе сообщили, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии в реанимации. Однако уже через несколько часов в медучреждении и комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга заявили, что женщина готова к выписке.
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После того как видео с митинга попало в Сеть, МВД начало проверку по факту случившегося. В прокуратуре отметили, что речь идет в том числе о нарушениях со стороны силовиков и о «применении физической силы в отношении женщины».
Полицейский, который ударил женщину на митинге, принес ей в больницу цветы и извинился, назвал произошедшее «личной трагедией». По его словам, за несколько минут до удара его «залили газом», забрало запотело и он не видел, что происходит. На видео, попавшем в Сеть, забрало у полицейского поднято.
Кроме полицейского перед женщиной также извинился полковник полиции, начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД в Петербурге Сергей Музыка. «Он подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми», — сообщили в пресс-службе управления.
В субботу, 23 января, в России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального, которого задержали по прилете в Россию в аэропорту Шереметьево 17 января. Оппозиционер вернулся из Германии, где проходил лечение после отравления. Власти ФРГ и западные токсикологи заявляли, что он был отравлен веществом «Новичок», власти России эту версию отвергают, говоря, что до отправки за границу в организме оппозиционера следов отравляющих веществ не было.
В Петербурге участники акции собрались на Сенатской площади и направились к Марсову полю. На Невском проспекте они прорвали оцепление ОМОНа, часть протестующих начала движение по проезжей части. К концу дня сотрудники полиции вытеснили участников акции с Марсова поля. По данным правозащитников из «ОВД-Инфо» на 25 января, в Петербурге силовики задержали 567 человек, всего в России были задержаны 3770 человек. МВД число задержанных пока не называло.
Наибольшее число демонстрантов собрал митинг в Москве. По оценкам Reuters, в столице на улицы вышли 40 тыс. человек. В МВД отчитались о 4 тыс. участников несанкционированной акции.
Авторы
Виктория Полякова, Любовь Порываева