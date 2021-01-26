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В Москве арестовали обвиняемого в нападении на полицейского на протестах

Видео: пресс-служба Пресненского районного суда
Видео: пресс-служба Пресненского районного суда
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Пресненский районный суд Москвы арестовал обвиняемого в насилии в отношении сотрудников полиции на не согласованной с властями акции протеста 23 января. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Есенова Е.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК России, сроком до 24 марта 2021 года», — отметил представитель суда.

Утром во вторник стало известно о задержании в Москве двоих участников протестных акций. По данным следователей, мужчины являются уроженцами Калмыкии.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В Следственном комитете считают, что один из задержанных мужчин в ходе акции 23 января около Пушкинской площади нанес полицейскому несколько ударов в область головы. Еще один задержанный в Пресненском районе в ответ на требование сотрудника полиции остановить автомобиль наехал на полицейского.

В Москве, как и в других городах России, 23 января прошли несогласованные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного на 30 суток по возвращении в Россию из Германии. По данным «ОВД-Инфо», в связи с акциями по всей стране были задержаны 3893 человека.

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